即巿股評 港股直擊

土耳其里拉大幅下挫，市場憂慮新興市場貨幣危機爆發，加上美滙指數上升，進一步吸引資金流入美國市場，雖然歐美股市仍受影響下跌，但新興市場股滙齊跌，情況相對歐美市場更差。港股低開409點後，跌幅擴大，跌勢止蝕，二萬八大關更輕易失去，更顯港股市底何其脆弱。恒指裂口低開逾400點，開市後跌幅最多只收窄至356點，其後又再插水，一度跌至27831點半日低位，中午收市報27847點，跌519點；國指則跌逾2%或229點,報收10713點。

土耳其令新興市場貨幣危機加劇，當地貨幣里接跌勢未止，侵侵向其施壓，將土耳其鋼鋁關稅加倍，觸發土耳其里拉上周五暴瀉逾兩四。土耳其總統埃爾多安周末期間指要尋求新盟友，亦排除加息嘅可能性，更不會接受國際援助，除咗被動地搵盟友，其他乜嘢對策都唔用，佛系對抗美國，市場似乎唔受落，只要睇睇里拉一直插水，已知土耳其無計可施，呢鋪杰過煲粥。

本港上周喺人民幣跌勢喘定下，港股反彈，可惜喺28800至29000點阻力龐大，加上土耳其事件再度引發新興市場貨幣危機，港股又復受壓。本以為二萬八閞仍可頂得一時三刻，豈料今日開市已失守，唔排除28000至28200變成另一個阻力區，大市下試對上一次低位27500至27600點機會甚大。

雖然市場之前有期望科技股踏入業績期，有望帶動大市繼續反彈，可惜上周五恒指失守28400關收市，已算是響起警號，至今早低開再失多條移動平均線，反彈不僅告一段落，更有機會再向下尋底，若前底再失，下一支持約咗26900至27100點。

藍色大隻佬唔使問全部下跌，內銀股跟內險股全部下跌超過1%，其他藍籌股亦軟弱無力。至於踏入業績期嘅科技股，同樣係瓜多過菜，半日只有公用股嘅煤氣(00003)逆市上升，可見缸邊友個個要錢唔唔貨。

阿Man上季度已指出，喺上半年累積巨大升幅嘅醫藥股跌教育股，隨時成為缸邊友套現嘅提款機，先有問題疫苗令醫藥股全日被洗倉式下跌，今日輪到教育股顯著下跌，教育股閒閒地跌15%以上，更有教育股跌幅高達30%。話左內房股散完又散，今日輪到物管股開刀，跟隨內房股大跌。

不過單日港股急跌後，喺跌穿前低位前，喺超賣後短線彈一彈亦何能，暫時27800點現貨總算守住，要跌跛27800點，形勢或會急轉直下。目前情況確唔多啱博反彈，風險高時，贏面又細，呢個情況都係靠邊站，或係逢高做淡，勝算較高…

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)