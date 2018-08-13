港股直擊 即巿股評

土耳其危機觸發投資者憂慮新興市場經濟情況，美股三大指數上周五晚下挫，中港股市今早亦受壓，恒指失兩萬八。

恒指今早裂口低開409點，開市後跌幅曾收窄至356點，見28010點半日高，未能站穩兩萬八，之後復受壓，半日收市前曾挫535點，見27831點為一周低。恒指中午收報27847點，跌519點或1.8%，大市成交額454.82億元。

國企指數報10713點，跌229點或2.1%。

A股亦受壓，滬指半日挫1.73%；深成指挫1.42%。

藍籌股方面，周三(15日)公布業績的騰訊(00700)跌2.3%；友邦(01299)跌2.2%。另外，中移動(00941)跌1.5%；工行(01398)和建行(00939)跌約1.6%；港鐵(00066)創近17個月低，半日跌2.4%；瑞聲(02018)創逾14個月低位，半日挫3.5%。相反，上午只有煤氣(00003)高收升0.1%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

教育股：司法部上周五(10日)發布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例（修訂草案）（送審稿）》，觸發市場拋售教育股。光大證券指出，未來香港上市教育股的有效稅率或提升，預計將在10%至15%之間。睿見(06068)曾瀉四成，半日跌38.6%；宇華教育(06169)瀉32.3%；新高教(02001)挫26.1%；中教(00839)挫16.2%；楓葉教育(01317)插29.8%。熱炒半新股希望教育(01765)創新低，半日挫18.5%。

換馬股：恒指公司上周五收市後公布，中國生物製藥(01177)及申洲國際(02313)將獲納入恒生指數成分股，兩股今早造好，申洲曾升5.4%，半日升3.5%，成交額1.91億元。中生製藥曾升4.2%，半日升3.9%。東亞銀行(00023)及招商局港口(00144)遭剔出，東亞曾插7.8%，半日挫6.3%；招商局港口挫4.6%。

內房股：有報道指北京個別銀行大幅上調二套房貸款利率，加上人民幣三連貶，內房股全線下跌，染藍落空的恒大(03333)吐5.6%；融創(01918)挫5.6%；萬科(02202)挫3.8%；中海外(00688)跌2.7%。物業管理股亦跑輸，彩生活(01778)發盈喜兼進入「港股通」，但連升4日後急吐11.4%；另一「港股通」新貴碧桂園服務(06098)挫5.1%；中奧到家(01538)挫6.2%；雅生活(03319)挫6.7%；中海物業(02669)跌4.4%。

焦點股份

中國華融(02799)：發盈警後受壓，半日挫5.5%，報1.84元平上市低位。集團預期截至6月底止中期業績，股東應佔淨利潤按年明顯下降，去年同期盈利133.61億元人民幣。

李寧(02331)：半日逆市升7%。集團今早公布，截至6月底止中期業績，純利2.69億元(人民幣．下同)，按年增長41.97%。

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