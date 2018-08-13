港股直擊 即巿股評

有報道指北京個別銀行大幅上調二套房貸款利率，加上人民幣三連貶，內房股全線下跌。

染藍落空的恒大(03333)，股價急吐4.6%；融創(01918)挫3.8%，報25.1元；萬科(02202)降3%，報24.25元；中國海外(00688)現跌1.9%，造23.35元；華潤置地(01109)走低0.5%，報28.15元；

二線內房沽壓亦大，新城發展(01030)挫4.9%，造6.03元；中駿置業(01966)也挫4.3%，報3.15元；首創置業(02866)挫3.9%，造3.17元；雅居樂(03383)也挫3.9%，報11.86元。

內地報道指出，目前幾家國有大行在北京已執行二套房貸款利率上調20%政策，多個地區二套房貸款基準利率更調高20%至30%。有銀行業人士表示，銀行是否調整房貸利率涉及市場環境、經營策略等多方面因素，惟整體來看，房貸利率仍有上調的可能。

人民幣兌美元中間價第三天下調，創去年5月31日以來最弱。官方開出中間價報6.8629，較上日(10日)中間價6.8395，大幅下調234點子或0.34%。

另外，《經濟參考報》頭版評論文章表示，中國經濟發展不會再走也不可以再走「經濟房地產化」舊路，同時房地產去槓桿需要打消民眾對房價上漲的預期，降低地方對房地產依賴，亦需有效調整市場預期，促進房地產調控長效機制落地成為房地產調控的關鍵所在。

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