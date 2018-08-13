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今日 10:51 即巿股評 港股直擊

【輪證贏家】恒指熊伸多一腳

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上個星期五(8月10日)嘅恒指牛(68263)或恒指牛(57598)，好彩喺下晝見個市有啲唔對路之下，抱住一個唔貪心嘅心態即刻走人，都係嗰句：作為老散嘅我哋，有得揀，就梗係寧願賺$1好過輸$1呀！

今朝坐緊巴士時，同戰友Jack分享我新砌好副puzzle時，就收到台一個message：恒指低開409點，失守28000點；到搭正開市再開app睇，成版「我的股票」滿缸紅不在話下，星期三(15日)業績嘅騰訊(00700)又無咗$370；最大獲嘅都係東亞(00023)幾十年藍籌地位無咗不得止，仲有撞著冧市，依家9點52分，東亞跌緊6.7%。不過，諗返起上個好似有睇過條恒指波幅指數(VHSI)話個市可能就嚟有一個巨浪(唔係薯片呀！)出現，搵返先知原來係上星期三(9日)講嘅；係囉，下次都係搵張紙寫底貼喺個電腦隔離提醒自已先，真係年紀大啦。

係嘅，古語有云：有危就有機嘅。依家9點54，恒指報27928點，跌438點。再開埋恒指牛熊證街貨圖睇吓有無機先啦。上方最貼價嘅熊證街貨係28700至28799點，呢度有相當於799張期指，唔計佢重唔重貨住，同現價比，唔好話要食晒，行去門口㩒鐘仔都要由現價反彈上772點先可以。

至於下方嘅牛證，暫時最低見過27878點計，最貼價嗰三part牛證已經全數被打靶，變相依家最貼價嘅係27800至27899點，呢度有417張期指，同上方嘅熊證比呢一層嘅街貨量真係唔算得係啲乜，但勝在近，都入晒屋囉。依家10點正，恒指跌夠500點，再創今日新低，不過講緊都係278XX點呢個範圍裡面，換言之所謂嘅最最貼27800至27899點裡面都死咗一半貨滯，難道個市嘅目標係27500至27599點嗰1102張期指嘅重貨區？

日線圖上恒指今日個裂口真係大得驚人，下方技術指標都由之前嘅看好變看淡，戰友Jack話見到個市跌500點好心動，但當見到現水平處於保歷加下降通道嘅中，而且咁大抽牛證街貨喺度，都係等一等好啲。不過，恒指熊(57966)，收回價 28400點，槓桿偏高、低街貨、成交活躍，不妨小注。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo：#Gladyshan

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