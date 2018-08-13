港股直擊 香港財經 即巿股評

美股三大指數上周五集體向下，道指挫近二百點，土耳其里拉兌美元再度創下紀錄新低。亞太股市今早全線向下，港股裂口大跌500點。

恒指低開409點，報27956，失守二萬八，開市後跌幅一度稍為收窄，高見28010，惟其後沽壓復見增加，截至10時正，恒指挫501點，報27864。

國企指數跌幅較大，現跌216點，報10726。

內地股市亦顯著向下，上證指數現報2756，跌39點或1.4%。

騰訊(00700)本周三公布中期業績，今早曾挫逾2%，低見361.6元，現跌近2%。

舜宇光學(02382)今日公布中期業績，今早一度挫逾4%，現跌2.6%，報123.1元。

恒指公司上周五晚公布季檢結果，東亞(00023)遭剔出藍籌行列，股價今早低開逾3%後持續受壓，曾插7.8%，報27.9元，創52周新低。同樣失去藍籌身的招商局港口(00144)亦挫逾5%。

中生製藥(01177)及申洲國際(02313)成藍籌新貴，最新分別升3.3%及4.4%。

教育股重災，睿見(06068)、宇華(06169)、楓葉(01317)、天立(01773)瀉逾兩成；新高教(02001)及中教(00839)亦插近兩成。

消息方面，8月10日，司法部發布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(送審稿)》並向社會公開徵求意見。其中增加了「實施集團化辦學的，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協議控制等方式控制非營利性民辦學校」。

另外，浙江省教育廳8月8日發布《關於清理規範面向中小學生開展的競賽活動，切實減輕中小學生課外負擔的實施意見》，要求對中小學生學科競賽活動進行清理規範，最遲在10月30日前，各地公布核准的競賽專案名單。