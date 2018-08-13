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今日 10:04 港股直擊 即巿股評

【異動股】藍籌新貴逆市漲 申洲中生製藥升逾4%

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恒生指數公司上周五收市後公布，恒生指數系列季度檢討結果，中國生物製藥(01177)及申洲國際(02313)獲納入恒生指數成分股。

兩股今早造好，申洲曾升4.6%，見99.1元，現升4.4%，成交額1.91億元。

中生製藥曾升4.2%，見10.8元，現升3.1%，成交額2.39億元。

東亞銀行(00023)及招商局港口(00144)剔出，東亞曾插7.8%，最新挫6.6%；招商局港口曾挫5.7%，最新挫5.4%。

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