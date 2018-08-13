訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:44 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】內地航空股受壓 人幣中間價三連貶

放大圖片

人民幣中間價三連貶，今早大幅大幅下調234點子，內地航空股受壓。

東方航空(00670)現跌3.6%，造4.58元；國航(00753)下滑2.4%，造6.86元；南方航空(01055)降2.6%，造5.16元。

至於國泰(00293)股價亦受壓，最新造12.2元，跌1.1%。

人民幣兌美元中間價第三天下調，創去年5月31日以來最弱。官方開出中間價報6.8629，較上日(10日)中間價6.8395，大幅下調234點子或0.34%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。