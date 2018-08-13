港股直擊 即巿股評

人民幣中間價三連貶，今早大幅大幅下調234點子，內地航空股受壓。

東方航空(00670)現跌3.6%，造4.58元；國航(00753)下滑2.4%，造6.86元；南方航空(01055)降2.6%，造5.16元。

至於國泰(00293)股價亦受壓，最新造12.2元，跌1.1%。

人民幣兌美元中間價第三天下調，創去年5月31日以來最弱。官方開出中間價報6.8629，較上日(10日)中間價6.8395，大幅下調234點子或0.34%。

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