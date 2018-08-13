港股直擊 即巿股評

港股上周五終止連升走勢，美滙指數向上，人幣續貶值的情況下，料本周初期港股下行機會較大。

上周五美股三大指數集體向下，道指收市挫196點或0.77%，報25313點；納指終結八連漲，收跌0.67%，報7839點；標普500指數收跌0.71%，報2833點。土耳其貨幣危機令市場情緒低迷。衡量美股市場恐慌程度的CBOE波動指數(VIX)周五大升19%，報13.41點，創一周來新高。金融股與晶片股領跌。美滙指數大漲逾0.7%，歐羅跌破1.14。

近期土耳其和美國的外交衝突持續惡化，是土耳其里拉暴跌的重要原因。特朗普授權把將土耳其徵收的鋼鋁關稅翻倍，鋁關稅調整為20%，鋼鐵關稅調整為50%。

投資者仍關注強勁的公司業績。摩根大通指出，從整體而言，美國上市公司財報表現穩健，業績超出預期值的公司數量已達到2009年第三季度之後的最高值。

經濟數據方面，美國商務部報告稱，美國7月消費者價格指數(CPI)按年增長2.9%，符合預期。分析師稱，數據顯示通脹壓力穩步上升，使得聯儲局依舊處在漸進加息的軌道上。

晶片股紛紛下跌，原因是此前摩根士丹利警告半導體板塊已經觸頂，稱庫存達到10年來最高水平，認為半導體周期正顯示出過熱的跡象，並將板塊下調至最低評級。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上周五收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報72.83元，較本港上日收市高0.23元；騰訊(00700)ADR收報369.31元，低0.69元，公司將於本周三(15日)公布中期業績；國壽(02628)ADR收報19.01元，低0.15元。「三桶油」偏軟，中海油(00883)ADR收報12.7元，低6仙；中石油(00857)ADR收報5.88元，低5仙；中石化(00386)ADR收報7.34元，低5仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報71.29元，低0.56元；聯通(00762)ADR收報9.54元，低4仙；中電信(00728)ADR收報3.5 7元, 低2仙。

ADR港股比例指數報28248，較上周五恒指收市低118點或0.42%。恒指上周五曾急挫310點，收報28366點，跌240點或0.8%，短期支持為28000點水平，阻力為本月初高位28772。上周五在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.8574，較上日官方收盤價跌291點，為8月3日以來新低。另外，本港第二季經濟按年擴張3.5%，按季則錄得0.2%跌幅。

焦點股份

上周五傍晚恒生指數季檢結果公布，中國生物製藥(01177)及申洲國際(02313)以半熱門姿態晉身藍籌；而今年剛好成立100周年、本港老牌銀行東亞銀行(00023)卻爆冷，失去保持了34年的藍籌地位，與招商局港口(00144)雙雙被剔出恒指。留意今日相關股份今日表現。

華潤水泥(01313)：截至6月底止中期盈利40.26億元，按年增1.46倍，每股基本盈利61.5仙；派中期息27.5仙。

中國華融(02799)：預期截至6月底止中期業績，股東應佔淨利潤按年明顯下降，去年同期盈利133.61億元人民幣。

舜宇光學(02382)：7月份手機鏡頭出貨量達8837.9萬件，按年增加69.2%，按月則增加1.3%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升。期內，車載鏡頭出貨量按年升24.9%；手機攝像模組出貨量按年上升10.3%。公司將於今日(13日)公布中期業績，市場預計公司上半年純利介乎13.24億至17.43億元人民幣，按年增加14.2%至50.4%，中位數為15.21億元人民幣，按年增加31.2%。

另外，閱文集團(00772)、利福國際(01212 )及天虹紡織(02678)今日亦公布中期業績。