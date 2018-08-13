即巿股評 港股直擊

全球經濟及軍事實力最強大的美國，對任何例如在民主價值觀、政治或宗教體制「看不順眼」、尤其是不符合更遑論有損美國利益的國家，都會進行單方面的經濟或政治制裁，可說已成為美國的其中一項國策。然而，總統特朗普上星期針對4個國家接連出手制裁，記憶所及，美國「制裁癖」如此這般頻密發作，仍屬近年罕見。

美國過去一個星期發出的制裁行動計有：特朗普今年5月中旬宣布，決定退出由中、美、俄、英、法、德等6國與伊朗於2015年簽訂的核協議後，不理會歐洲最重要夥伴歐盟反對或拒絕配合，上周二開始恢復對伊朗實施制裁。確認莫斯科政府今年3月在英國使用神經毒劑意圖暗殺前俄羅斯間諜Sergel Skripal父女，違反1991年通過的限制國家或國民使用致命生化武器的國際法，將於8月22日對俄實施首階段新制裁。跟着是向中國總值160億美元進口商品加徵25%關稅，8月23日生效，「圓滿」實現中美貿易戰第一砲所涉及總值500億美元商品的加徵關稅行動。再就是美國為8月初針對北約(NATO)盟友土耳其的制裁措施「加碼」，特朗普上周五宣布，將土耳其的鋼鐵和鋁產品進口關稅分別倍增至50%和20%，消息導致土耳其貨幣里拉兑美元一度暴瀉24%，到紐約收市仍錄得15.7%跌幅，在滙市來說，殺傷力相當嚴重。據分析，美國之所以向北約盟友開刀，為的是報復土耳其拒絕釋放一名2016年10月拘捕的美國牧師，安哥拉政府指該牧師涉嫌幫助兩個恐怖組織，其中一個組織參與2016年土耳其的一場未遂政變。

其實，俄羅斯毒殺本國前特工一案，英國至今仍未提供令人深信不疑的證據，但美國突然翻起俄羅斯這筆舊賬，老徐因此才會在本文首段認為美國是「制裁癖」發作。至於特朗普要求土耳其釋放涉嫌幫助恐怖組織的美國牧師不果而作出的制裁施壓，更是典型的霸凌行徑（美國一直最積極反恐，如果該牧師「清白」，華府大可向土耳其分辯）。問題是美國加強對土耳其制裁，不但造成土耳其里拉滙價上周五急挫，並拖累全球主要股市顯著下跌，恒指亦結束4連升，回落240點或0.84%收市，一周則錄得2.49%升幅。

本欄8月7日以<烏雲的一小截銀邊>為題（由於技術故障，該文在港股收市後才upload到EJFQ）講到：恒指本周若再升穿兩萬八、更理想是逼近28200點的蟹貨區底就開倉short 即月28000或28200點期指put，但會考慮同時做好風險管理，在較低水平的行使價long put。老徐上周二已naked short即月行使價28200點期指put，收取每張合約455點期權金。老徐的naked short put直到上周五香港收市仍有微利，但恒指夜期跌至28019點收市，明天將分析這個倉位部署。

老徐