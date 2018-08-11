即巿股評 港股直擊

市場繼續關注中美貿易糾紛，內地股市周五未見明顯方向，港股先升後回，恒指低位曾跌逾300點，曾經失守28300點水平，險守10天線，收市跌約240點，終結過去四個交易日的升勢。向上觀望挑戰兩萬九的機會，支持參考兩萬八關口。資金流方面，周四恒指好倉有逾2500萬元流出，同日淡倉流入近7600萬元，累計5天，好倉流出逾3300萬元，淡倉流入逾2.6億元。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價27500至27599點，而熊證街貨密集區則為收回價29100至29199點。另一方面，牛證資金主要流入之收回價為28100至28177點；而熊證則主要流入之收回價區域為29500至29599點。

如看好恒指，可留意牛證(57763)，收回價27877點，行使價27727點，19年11月到期，兌換比率13000；相反如看淡恒指，可留意熊證(57139)，收回價28850點，行使價29000點，18年11月到期，兌換比率12000。

納指八連升，科網股科技股成大市焦點。近日回勇、將於周三公布業績的重磅股騰訊(00700)，連升5個交易日後，周五出現回吐，低位曾跌逾2%至365元以下，收市跌幅收窄至不足1%，暫守370元水平。向上阻力留意380元，並觀望360元能否建立支持。

看好可留意騰訊購(25801)，行使價397.08元，18年11月到期。或騰訊牛(57554)，收回價353.88元，行使價351.08元，19年1月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(22845)，行使價339.78元，18年12月到期。或騰訊熊(57244)，收回價379.68元，行使價382.48元，19年1月到期。

騰訊旗下的網絡文學平台閱文集團(00772)將於周一公布業績，周五低位曾跌至67元以下，收市跌逾1%。看好可考慮閱文購(13228)，行使價78.88元，18年11月到期。

小米集團(01810)連日回穩，周五高位曾升近3%，一度高見18.6元水平，收市逆市保持升勢。向上觀望挑戰19元的機會，支持參考17元水平。看好可留意小米購(25798)，行使價20.88元，19年2月到期。相反看淡留意小米沽(25907)，行使價15.68元，19年2月到期。

內地三大電訊商合資持股的中國鐵塔(00788)，周五逆市創出1.3元的上市高位，收市升逾1%。看好可考慮貼價鐵塔購(26000)，行使價1.28元，19年4月到期。或價外購(26001)，行使價1.48元，19年6月到期。

芯片股受資金追捧。華虹半導體(01347)周五高位曾升近4%，但及後有獲利盤出現，一度倒跌，收市升逾1%。看好可留意華虹購(19940)，行使價27.28元，18年12月到期。

另一隻芯片股中芯國際(00981)宣布，今年次季的銷售額按季增約7%，並期望今年收入可向高個位數增長的目標邁進。中芯周五曾急升逾7%，但10元以上有資金選擇獲利，收市升逾4%，未能企穩10元水平。看好可留意中芯購(17584)，行使價11.98元，19年1月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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