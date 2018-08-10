今日 18:21
重要通告
港股直擊
卜蜂蓮花(00121)公布，截至今年6月底止中期業績，股東應佔盈利1.38億元(人民幣‧下同)，按年增31.27%。每股盈利0.62分，不派中期息。
期內，收入52.57億元，按年升5.5%。
長實理想價奪黃竹坑站3期
今日信報
紅磡站待安檢 沙中線通車無期
盧凱彤有情歲月
占飛
｜
今日信報
風景那邊獨好 股滙美國不敗
習廣思
｜
今日信報
港股反彈力薄弱 鐵塔入摩莫太淡
恒昇
｜
今日信報
Why it’s too early to place bets on Saudi reforms
Simon Shen｜ EJ Insight
倍靈研醫療級指環 挾FDA認證助融資
StartupBeat
貿易摩擦消息主導市場
韋南斯(Marino Valensise)
｜
財富管理
梅州宣傳標語錯寫堅決產出黑勢力
時事脈搏 ｜ 今日 15:10
【盤房來料】安踏體育已回落至吸引水平
即巿股評 ｜ 今日 13:07
新華社:美國任性制裁癮須戒
時事脈搏 ｜ 今日 10:10
騰訊傳35億增持吃雞遊戲開發商股權
港股直擊 ｜ 今日 10:27
港股午後突插逾300點 騰訊挫2%
港股直擊 ｜ 今日 13:48
開市焦點:早段或整固 留意恒指季檢
港股直擊 ｜ 今日 08:52
高超道地最少收10標書
地產新聞 ｜ 今日 12:29
何志平紐約申請保釋再被拒
時事脈搏 ｜ 今日 08:30
港元1個月拆息止11連跌
香港財經 ｜ 今日 11:26
人民日報:美對華經濟模式指責貽笑大方
中國財經 ｜ 今日 10:57
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞