港股直擊 即巿股評

港股四連升後，今日先高後低。恒指今早曾升58點，未升穿昨日高位。不過，午午後土耳其里拉急插，港滙曾觸弱方兌換保證水平，恒指曾急挫310點，下試10天線和20天線支持，尾段喘穩。恒指收報28366點，跌240點或0.8%，大市成交額847.47億元。

北水今日復流走，全日錄北水淨流出5.03億元(人民幣．下同)。本周五個交易日累計淨流出5.77億元。

多隻科技股捱沽，騰訊(00700)錄11.48億元淨沽；金蝶國際(00268)再創新高，不過有1.25億元淨沽；中芯國際(00981)第二季多賺42.26%，股價升4.3%，北水4550.34萬元淨流出；華虹半導體(01347)錄2998.04萬元淨沽。相反，中興通訊(00763)錄2278.37萬元淨買入；IGG(00799)有850.73萬元淨買入。

昨日傳出有銀行下調上海首套房利率至九折，加上多隻內房股發盈喜，內房股領前大市。融創(01918)漲5.5%，全日有1.44億元淨流入；碧桂園(02007)有1198.21萬元淨流入。相反，中國恒大(03333)飆8%，北水成交活躍，買沽盤相若，全日有13.41萬元淨流出；萬科(02202)有5707.13萬元淨流出。

重磅內銀北水流向個別，工行(01398)有2.62億元淨流入。相反，建行(00939)有8035.21萬元淨流出。

另外，華潤啤酒(00291)有1.71億元淨流出；華能(00902)挫3.5%，有8783.89萬元淨流出。

石藥(01093)有5060萬元淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、工行、恒大、中芯、華潤啤酒、碧桂園、建行、石藥及華虹半導體。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、金蝶國際、恒大、騰訊、工行、碧桂園、華能、萬科、IGG和中興通訊。