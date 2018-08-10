即巿股評 港股直擊

恒指於8月2日跌至27578點後見反彈，至昨日高位28728點計，反彈幅度約1150或4.2%。目前來看，恒指仍守在10天及20天線上，短線氣氛正持續改善，惟在指數反彈下成交略嫌不足，需慎防反彈完成後繼續深潛的格局。港股暫時可判斷為處於反彈過程中，當中亦有不少板塊相對較為標青，包括股價積弱已久的內房股及新經濟股。

整批內房股的炒風可說是由盈喜帶動，中國恒大(03333)預計半年稅後純利升1.25倍、核心純利升1倍、負債從184%降至130%；雅居樂(03383)預計半年多賺90%；碧桂園(02007)估計中期純利增長不少於五成；融創(01918)則預告收入兼純利雙雙升逾兩倍。內房股市盈率(P/E)普遍不高，短線可借盈喜炒高，但內地繼續針對房地產「擠出水份」，下半年業績能否同樣帶來驚喜，值得深思。

半年虧損在所難免

至於新經濟股的反彈，真可說是「成也QQ、敗也QQ」，騰訊(00700)今年雙頂見於1月及3月約474元，至8月2日低見340.4元計，跌幅約28.2%。在騰訊跌至340元水平的時候，其14天相對強弱指數(RSI)則跌至24的極度超賣水平，其後展開超賣反彈，以今日高位375.6元計，反彈幅度約10.5%。技術上，騰訊這波反彈最高可觸及385元，之後將進入較大阻力的成交密集區，水位不算吸引。

順路搜尋其餘一眾新經濟股如眾安在綫(06060)、閱文(00772)、雷蛇(01337)、易鑫(02858)及平安好醫生(01833)的表現，則發現眾安在綫在是次反彈浪上，可能是值博率最高的股份。眾安在綫於去年9月以59.7元上市，掛牌後曾一度炒上97.8元，較上市價高出63.8%。短暫歡愉換來長期痛楚，掩蓋名字與上市編號，純睇股價圖的話，眾安在綫與一隻向下炒的妖股無異。

眾安在綫業務相當簡單，就是透過互聯網銷售保險，2015年及2016年純利分別為4400萬元人民幣及900萬元人民幣，但2017年則虧損9.97億元人民幣。去年業績虧損，大致可分為三個理由，首先，眾安在綫於2017年之前，主要以短期保險產品為主，例如生活消費及旅遊。自從於2017年開始，集團則轉為重點發展健康及消費金融類產品，因此集團需要為未到期責任責備金多撥備約9.48億元人民幣。

第二，向銷售保險的合作夥伴支付更高的銷售手賺費及佣金，從2016年的13.13億元人民幣增加至去年的20.83億元人民幣；第三，IPO融資款項錄得約1.39億元人民幣滙兌損失。眾安在綫將於8月27日公布中期業績，不難估計半年虧損在所難免，但亦有部份可取之處作為博反彈的理由，其中可留意保費收入。

保費收益達去年86%

截至今年6月底止，眾安在綫的原保險保費收入總額約51.32億元人民幣，而去年的總保費收益則為59.55億元人民幣，換言之今年上半年已達到去年全年總額的86%。經過2017年及2018年上半年這一年半時間的整合期，相信眾安在綫有能力在降低成本開支的同時，提高人均每張保單的收益(去年為13.8元人民幣)。

單純靠中期業績有所改善，恐怕難以扭轉眾安在綫股價長期朝着東南方位發展，但配合技術上超賣的情況下，反彈水位倒是不俗。眾安在綫的14天RSI於8月6日觸及15後見底反彈，而另一指標MACD則於8月9日呈現由下升破訊號線的「熊牛」訊號。與此同時，其股價則從8月7日低位32.9元展開反彈，至今日收報37.3元計，幅度亦只是13.4%。技術上，眾安是次反彈應可挑戰最近的成交密集區底部約50元。嫌50元太過進取的話，可以50天線約45元作目標，潛在升幅已達兩成。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。