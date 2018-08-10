港股直擊 即巿股評

土耳其里拉午後跳崖直插，人民幣亦偏軟，嚇散市場樂觀情緒，港股連升4日後斷纜，全日急吐逾兩百點，險守20天線(現處28347)收市。不過，恒指扭轉上周跌勢，全周反彈690點或2.49%。

港股延續四連升氣勢，今早輕微高開7點，報28614，早段好淡拉鋸，大市一度升58點，高見28665，惟其後沽盤湧現，恒指掉頭向下，加上午後土耳其里拉崩盤急墜，拖累港股午後最多跌310點，低見28296，下方10天線(現處28245)暫見支持，尾市跌勢收窄，20天線失而復得，最終恒生指數收報28366，跌240點或0.84%，成交金額847.47億元。

個股跌多升少，全日上升股比例42%，下跌股比例為58%，反映個股普遍跟大市向下。

國企指數收報10943點，跌76點或0.7%。

恒指即月期貨收市跌318點，報28213點，低水154點。

歐洲三大股市全線向下，德國DAX急挫1.54%，美國道指期貨現跌111點，報25381。

藍籌股普遍向下。騰訊(00700)五連升今日回吐，收市跌0.7%，報370元；友邦(01299)走低0.5%；滙控(00005)降1%；港鐵(00066)中期少賺半成，加上續受沉降事件拖累，全日險守40元關，收跌2.2%，全周插6%，藍籌股表現最差；連升四日的恒生銀行(00011)，股價創新高後回落，收挫3.5%，更是表現最曳藍籌股。

焦點板塊

內房股：工行(01398)農行(01288)昨日傳出下調上海首套房利率至九折，加上多隻內房股發盈喜，內房股逆市炒上。染藍黑馬的恒大(03333)，獲中金升目標價，收市揚8%，市值超過3700億元，全周大升36.2%。雅居樂(03383)及富力(02777)齊發盈喜，股價分別升4.8%和5.6%：世房(00813)漲5.3%；旭輝(00884)計劃分拆旗下物業管理服務公司永升上市，收漲3.1%；融創(01918)彈升5.5%；中海外(00688)揚2.6%，跑贏一眾內房。碧桂園(02007)是本周表現最好藍籌，全周累計升9%；

內地電力股：動力煤期貨按周升4.7%，內地電力股受壓，華電(01071)全日瀉8.2%；華能(00902)挫3.5%，為表現最差國指成分股；大唐發電(00991)降1.9%；中國電力(02380)跌3.2%；藍籌的華潤電力(00836)亦挫2.3%。

內地航空股：人民幣偏軟，昨日急升的三大航空股應聲回落，南方航空(01055)挫3.6%；東方航空(00670)跌3.1%；國航(00753)則降2.6%；國泰(00293)亦跟跌1.8%。

焦點股份

耐世特(01316)：瑞信轉軚睇好，目標價由10.3元調高至14.3元，評級更由「跑輸大市」，連升兩級至「跑贏大市」，全日抽高8.3%。

丘鈦(01478)：上月攝像頭模組銷售大增32.3%，指紋識別模組產品銷售量更飆69.5%，股價今早一度爆升15.5%，高見6.65元，收市仍升8.3%。

比亞迪(01211)：內地7月新能源廣義乘用車批發銷量7.4萬台，按年增長81.9%，比亞迪收升4.4%，為表現最叻國指成分股，比亞迪A股(002594.SZ)則飆6.22%。

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