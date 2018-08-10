港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，納指締八連升。不過市場關注貿易戰的影響開始浮現，加上土其耳里拉暴跌影響市場情緒。港股連升4日累漲逾900點後，今日終於斷纜。

恒指今早高開7點，開市後曾升58點，見28665點全日高位，之後回軟，上午曾倒跌144點，中午報28474，跌132點或0.46%。港股午後甫開即跌穿上午低位，恒指最多跌310點，低見28296，回試20天線(約28347點)和10天線(約28244點)附近水平，之後跌勢回順。恒指收市跌240點或0.84%，報28366。

大市全日成交847.47億元。

國企指數跌76點或0.7%，報10943。

騰訊(00700)五連升後，午後回吐壓力大，一度跌2.1%，報364.6元，尾市跌幅收窄，收報370元，跌0.7%，成交72.1億元。

「染藍黑馬」的中國恒大(03333)收市急升8%，全日成交第二位達43.26億元，市值超過3700億，全周大升36.2%。

成交第三大是中國鐵塔(00788)，收市升1.6%，報1.3元，創上市新高。

中海外(00688)升2.6%，為表現最好藍籌；恒生(00011)現回吐壓力，收市跌3.5%，為最大跌幅藍籌。

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