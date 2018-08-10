即巿股評 港股直擊

今日分析股份是中國交通建設(01800)，集團於去年股東應佔溢利超過209億元人民幣，為過去五年最高，增長率則有21.69%。優秀業績應與去年內地經濟增長表現有關；觀乎於7月23日內地召開國務院常務會議，由國務院總理李克強主持，其中提到推動基礎建設，預算今年盈利增長持續。而此乃資本密集企業，認為以市賬率較市盈率分析此股較合適。

中交建去年每股資產淨值折合為13.41港元，相對8月7日收報8.32元，市賬率為0.62倍。過去五年每年的最低市賬率介乎0.53至0.72倍，平均值為0.62倍，與現水平一樣，可見現價進場風險不大。另可留意每年最高市賬率之平均值為1.13倍，預期如今的0.62倍能重上1.00倍絕不為過，即每股合理值不少於13.40元，相對8.32元之潛在升幅超過六成。此外，現時的市盈率和股息率分別為5.64倍和3.48%，前者低於常見的12倍或以上；後者高於常見的3%或以上，也可視為現價進場風險不大的另一線索。

風險在於利潤率低

再看集團基本面，主要從事基建建設、基建設計、疏浚及其他業務。除了上述的國策配合，近日國家主席習近平到西非塞內加爾作官式訪問，以及在金磚國家峰會上批評貿易戰不可取，並於今年會努力為新興市場國家及發展中國家共同發展創造更大機遇，繼續大力推進「一帶一路」建設，預期有利中交建至少未來兩年的業務發展前景。然而，集團略嫌失色是利潤率低，過去五年不論是經營、稅前和邊際利潤率均錄得單位數字，必須創造巨大的營業收入，才能保持盈利增長，相信這是投資此股的最大風險。

建築業處景氣區間

參考集團對今年業績展望，管理層認為世界經濟將繼續處於整體復蘇階段，國際貨幣基金組織將全球經濟增幅預期維持在3.90%。國際經濟秩序依舊處於重塑之中，未來前景仍喜憂參半。不過慶幸今年建築業總體處於景氣區間，行業整體上處於擴張狀態，例如鐵路建設市場穩健運行，在未來幾年內有望持續保持目前穩健態勢。此外，「一帶一路」朋友圈不斷擴大，冰上絲路啟動加快、敘利亞戰後重建、中東歐陸海快線建設等有望成為新的佈局熱點，「港、路、橋、隧、島、城、園」市場機會積極釋放，海外市場空間廣闊。

具中長線投資價值

面對機遇與挑戰，集團表示率先提出努力建設成為具有全球競爭力的世界一流企業的中長期目標。2018年，是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是「十三五」規劃承前啟後的關鍵之年，集團將緊緊圍繞「高質量發展」為核心，以「五商中交」戰略為引領，穩住主營業務總體增長的良好勢頭，繼續強化海外業務的優先發展、優質發展，當好中國「走出去」的企業排頭兵。於8月7日收報8.32元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於7.5元或以下買入；保守者則可於6.5元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為12至14元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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