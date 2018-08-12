即巿股評 港股直擊

讀者何先生問：「主持你好，我在6月尾以1元買入波司登(03998)，本想升到1.3元止賺，可惜未到價，最近回落，可否持有，上望多少？此股從事羽絨服產銷，竟然在大熱天炒上，是否冬天來臨時走勢更勁？」(周五收報1.05元)

林嘉麒 宏滙資產管理董事及投資策略總監

「我覺得波司登股價有所轉弱，星期五的股價走勢較為關鍵，若收市水平於1.1元以下，短期再試低位的機會較高。以業務變化來看，以前大家會覺得它是經營羽絨為主，其他生意沒那麼著重。但過去幾年已經出現變化，已經開始涉獵時裝等生意，所以減低季節性帶來的影響。加上公司於歐洲，開始有些店鋪用作展覽之用，加強外國對公司的認識，對業績或許有些幫助。內需股近期的表現不太理想，若波司登股價星期五未能企穩1.1元或以上，我會建議你先行沽貨離場，以減低股價短期可能轉弱帶來的損失。」

溫傑 光大新鴻基財富管理策略師

「6月底波司登公布截至今年3月底止年度業績，全年多賺57%，超出市場預期，加上派息慷慨，令股價一度急升至三年高位，7月初最高見1.29元，可是好消息公布後，股價在高位有獲利回吐壓力，以致股價近一個來持續在1.1元至1.25元作區間橫行，而周五(10日)更跌穿橫行近一個月的區間，此情況將不利後市表現。故勿論冬天是否行業旺季，建議你先止賺在1元買入的股份，以免股價將失守你的買入價。」

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「春秋時代的范蠡在「政而優則商」後，在研究天文現象與商品價格之後，提出一個商業思想，就是「待乏」。所謂「夏則資皮，冬則資絺，旱則資舟，水則資車，以待乏也」。夏天的時候要儲備皮毛，冬天的時候要囤積薄紗，大旱之時就去造船，澇災之時就去買車，一切都需提前準備，等待貨物缺乏的時候，就可獲取百倍、千倍之利。讀者的策略，正好與陶朱公范蠡有異曲同功之妙。波斯登在截至2018年3月財年的收入上升30.3%至約88.8億元人民幣，品牌羽絨服業務繼續為集團的最大收入來源，佔收入的63.6%，而貼牌加工管理業務、女裝業務及多元化服裝業務分別佔收入的10.6%、13.0% 及12.8%。集團近年致力於持續清理庫存和優化銷售網絡，經過幾年的努力，期初庫存已經恢復到健康水平，銷售網絡質量和結構也更為合理。期內波司登品牌羽絨服業務收入創歷史較高，雪中飛 和冰潔羽絨服也較上年分別錄得74.5%和23.9%的增長。集團毛利率維持與上年一致水平為46.4%；股東權益持有人應佔淨溢利上升57.1%至約人民幣6.15億元人民幣；業績表現不俗。集團現價市盈率15.7倍，周息率7.143%，由於息率較吸引(因有末期息​​及持別息)，料有助增加股價的防守性，宜靜待寒冬的來臨。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「波司登屬紡織及成衣類股份，公司在2007年10月港股最熾熱的時期上市，曾獲外資券商納入研究範圍，一度成為基金愛股，幾乎每逢步入冬季均炒一轉，惟公司在2012年起進入低潮期，再沒獲大行覆蓋。公司業務近年似有復甦跡象，截至今年3月底止年度純利按年增57%，略較之前發盈喜為佳，派息亦慷慨。公司表示對渠道、品牌形象以及零售運營進行全面升級，使旗下羽絨服品牌取得理想收入增長。我對波司登暫時看法只屬中性，因公司股本回報率僅改善至6.5%，以過百億市值的成衣消費股來說太低了，暫非中長線投資對象。技術分析方面，EJFQ系統在3月中發出長線綠燈訊號，股價至今已累漲近四成六，而股價升至接近1.3元時，其實RSI已飆升至84水平，屬嚴重超買。近期回調不少，可能跟北水退潮有關，不過慢步隨機指數正醞釀見底回升，建議先持有等待反彈至1.1元，若跌穿0.95元即100天線止蝕。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。