即巿股評 港股直擊

隔晚納指八連升，但道指跟標指開始腳軟，納指再強亦無法阻礙短線已見超買嘅美股停低抖抖。既然強如美股要抖氣，更何況本身係弱底嘅港股跟內地股市，港股連升4日後回吐，內地股日升日跌，今日回吐壓力唔算大。

恒指今早僅高開7點，開市後曾升58點至28666點，但未能企穩在28600水平，加上A股亦偏軟回吐，港股一度下跌144點，見半低位28463點。恒指中午報28474，跌132點；國指半日跌19點，半日報收11000點。周末前夕，成交淡靜，缸邊友無心戀戰，半日成交只有436億元。暫時大市似喺28400水平整固，今日都係一副呆滯格局，但又搵唔倒一個理由港股要急跌，睇嚟又喺三兩百之間上落，再靜待下一個突破。

之前阿Man提過騰訊(00700)反彈至375元至377元有一定阻力，半日高位375.6元，中午跌逾1%，報收368.2元，騰訊現水平可能要稍作整固，不過能否升破阻力再向上，阿Man唔太樂觀，尤其下周公布業績，一旦有大行對騰訊業績睇唔順眼，一沉百踩只會令騰訊更添沽壓。

至於其他重磅股大多腳軟，就連已四連升嘅恒生(00011)，今早創新高已見回落，半日倒跌2.6%，其他本地銀行股亦腳軟，似乎就算加息，資金亦未肯放膽投入銀行股。話咗人民幣只係緩和跌勢，暫時喘定，但唔等於貶值不再回復強勢。人仔中間價稍稍下滑，三大航空股即應聲下跌，幸而阿Man早已提醒，切勿亂衝亂撞高追。

內房股頻發盈喜，而作為藍籌候選名單嘅恒大(03333)升完再升，帶動其他內房股反彈持續。不過相對內房股，內地物業管理股更嚟得穩當，要博反彈或低吸，阿Man寧可揀內地物管股，輕資產，高增長，低負債，喺目前嘅情況遠比高負債，重資產嘅內房股嚟得輕鬆。

希望教育(01765)果然喺進入無蟹貨區後扶搖直上，不過屬於慢熱型，炒咗幾日升幅仍未較招股價高兩成，現價較招股價升14.5%，理應未升夠，可繼續向2.3元目標出發，不過今日周末前夕，先將部份利潤鎖定仍未嘗不可。

至於今日不妨睇番體品股，隔晚Addidas喺歐洲股市表現大勇，多得業績增長顯著，主要受惠世界盃效應。而內地體品股經過一輪調整，目前又屆吸引水平，當中龍頭股安踏體育(02020)較早前跌至250日線後見強大支持，股價亦迅速收復40元失地，料反彈至少何重上43.75元，留意10日線39.8元不容再失，現價買入可以此作止蝕目標。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)