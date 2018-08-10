中國財經 港股直擊

華融前董事長賴小民涉嫌嚴重違紀，於今年4月被中紀委調查，正接受紀律審查和監察調查，據報執法人員在賴小民住所中，搜出總值約2.7億(人民幣‧下同)的現金。

內地傳媒報道，華融集團上周召開2018年中工作會，期間通報了華融前董事長賴小民的部分案情，指辦案人員是在幾處賴小民的房產裏，搜出本外幣以人民幣計算，共計2.7億元的現金。

涉及的金額打破了2014年4月，中國前能源局煤炭司副司長魏鵬遠被查後，在家被發現價值2.3億元現金，以及當場燒壞4部數鈔機的記錄。