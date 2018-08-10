港股直擊 即巿股評

人民幣中間價兩連貶，加上港股四連升後，投資者鎖定利潤，恒指今早高開低走，半日倒跌過百點收市。

港股延續四連升氣勢，今早輕微高開7點報28614，早段好淡拉鋸，大市一度升58點，高見28665，惟其後沽盤湧現，恒指掉頭向下，最多跌144點，低見28462，中午貼近低位收市。恒生指數半日收報28474，跌132點或0.46%，成交金額436.9億元。國企指數半日收報11000，跌19點或0.18%。

內地股市個別發展，上證指數半日跌0.14%，深成指數則升0.37%。

藍籌股普遍受壓。騰訊(00700)下滑1.2%；友邦(01299)走低0.4%；建行(00939)降0.7%；港鐵(00066)中期少賺半成，中午險守40元關，半日跌2.1%。

焦點板塊

銀行股：普遍下挫。連升四日的恒生銀行(00011)，股價創新高後回落，半日挫2.6%；東亞(00023)也挫2.4%，恒生與東亞包辦最弱藍籌首兩位；滙控(00005)走低0.3%；中銀香港(02388)下滑1.1%；創興銀行(01111)微跌0.1%；大新銀行(02356)挫2.2%。

內地電力股：內地動力煤按周升逾5%，內地電力股受壓。表現最曳為華電(01071)，瀉6.2%；華能(00902)降2.2%；大唐發電(00991)下滑1.9%；中國電力(02380)跌2.2%；華潤電力(00836)下滑1.3%。

內地航空股：人民幣中間價下滑，三大航空股應聲跌，南方航空(01055)挫4%；東方航空(00670)跌3.3%；國航(00753)則跌2.4%，為表現最弱國指成分股；昨日急升的國泰(00293)亦跟跌1.1%。

內房股：工行(01398)農行(01288)昨日下調上海首套房利率至九折，加上多隻內房股發盈喜，內房股逆市炒上。染藍黑馬的恒大(03333)，獲中金升目標價，半日揚6.9%；雅居樂(03383)及富力(02777)齊發盈喜，股價分別升5.6%和6.9%：世房(00813)漲6.7%；旭輝(00884)計劃分拆旗下物業管理服務公司永升上市，半日漲4.4%；融創(01918)揚5.9%；中海外(00688)揚4.3%；潤地(01109)亦升2.9%；碧桂園(02007)升2%；中海外、潤地及碧桂園更是藍籌升級首三位。

焦點股份

耐世特(01316)：瑞信轉軚睇好，目標價由10.3元調高至14.3元，評級更由「跑輸大市」，連升兩級至「跑贏大市」，半日大升10.3%。

丘鈦(01478)：上月攝像頭模組銷售大增32.3%，指紋識別模組產品銷售量更飆69.5%，股價今早一度爆升15.5%，高見6.65元，中午收市仍升9%。

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