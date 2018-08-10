港股直擊 即巿股評

九倉(00004)昨日中午公布，中期股東應佔盈利28.6億元，按年下跌66.12%，每股第一次中期息派0.25元，較去年減少60.94%。撇除已分拆的九龍倉置業(01997)後，股東應佔盈利按年跌19.23%；核心盈利25.27億元，減少9.49%。

摩根大通指出，九倉上半年上市公司投資額增至280億元，加上於綠城中國(03900)的持股，股本投資總額達368億元，佔市值近半。摩通對九倉的資本配置邏輯感困惑，更相信資本很大機會進一步錯配。

該行提到，即使九倉有意發展新經濟業務，但管理層在業績會強調集團仍是地產企業，超過八成盈利來自房地產業務；去年11月分拆九倉置業(01997)時，管理層又曾強調集團會擴大目前地產和物流業務組合，並探索其他行業的機會。

摩通維持九倉「中性」評級，目標價由28元下調至26.4元。

德銀則認為九倉核心盈利下降符預期，但對財政過去6個月快速惡化感意外，2017年底淨現金有93億元，期內積極收購中港物業和增加上市公司股票投資，至今年6月底轉為淨負債290億元，淨負債率20%。

德銀表示，九倉財政狀況降低回購及增派息靈活性；另外同系雖然有重組機會，但認為短期不會發生。該行指九倉估值合理，維持「持有」評級，目標價由27.6元微降至27.5元。

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