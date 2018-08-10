港股直擊 即巿股評

大家好，歡迎收睇晨咁早版嘅【輪證贏家】，唔好誤會，呢個唔係新環節，皆因噚日公司出咗email話「Roasted Pig Cutting Ceremony」，重點係有膠層到訪，於是就要求大家9點15分或之前返到公司。而我8點55分就抵壘，為免唔知一陣有咩事發生，所以先至晨咁早寫【輪證贏家】。

依家9點3分，平時仲喺度等緊巴士嘅我，依家已經開晒所有圖出嚟，U盤都只係啱啱開咋大佬，你話我可以寫得啲乜呀；不如睇住噚日隻恒指牛(68263)同下半part揀嘅恒指牛(57597)發生咩事先呼。

為咗可以安全地伴隨大戶可以攀上去熊證第一同第二梯隊嘅重熊證街貨區食餐飽，於是揀咗(68263)同(57597)出嚟，打算一如以往吼分鐘圖見超賣時，就將牛證送落場；但好可惜，愈見個市升，5分鐘圖上嘅技術指標就愈係黐住超買唔落嚟，而喺下晝1點20分打後開始，恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)開始回落，至3點5分終於落返去超賣水平，仍然打算出山捉肥熊嘅話，就可以將(68263)或(57597)送落場，而按呢個時間嘅證價高低位拉個平均數計，買入價分別為$0.1045同$0.05。不過，由呢一刻開始，不論係5分鐘走勢圖，定係個市，都只係打橫行。

見U盤未完走去上隻輪稿先；搞完之後望望鐘，依家9點27分，再睇返個報價，恒指開市報28614點，升7點，好明顯就係被美股噚晚陀衰家啦，anyway，就用呢口價對比牛熊證街貨圖嚟計一計數。

上方熊證最貼價嗰兩part都見期指張數比上日有減少嘅情況，令到依家最貼價嘅28700至28799點呢度得返744張期指；而28800至28899點呢度就得984張期指。而如果個市由開市價計向上升285點嘅話，咁就可以食得到呢兩個近又重嘅熊證街貨，夾埋有相當於1728張期指，都相當不錯呀。

鐘聲一響踏正9點半正式開市(其實係個報價版面閃到眼都花啫)，望咗幾眼暫時都係幾點上落，唔理佢住啦，繼續計數。

再睇埋下方牛證，由於市場上出返好多貼價牛，所以依家最近現價嘅牛證就係28100至28199點，呢度有相當於508張期指，用返開市價計，兩者相差成514點，而且呢度得500幾張指期，如果用返熊證最貼價嗰744張比較，都仲爭成236張。

依家9點39分，(68263)同(57598)證價分別做緊$0.106同$0.052，合理呀，因為你拆開恒指5分鐘圖嘅話，你就會見到其實個市由噚日下晝3點5分開始，一直打橫行到今日開市；留意番，下方SlowSTC(14,3)今早開市到依家由超賣彈緊上超買，到依家9點42分，SlowSTC(14,3)上到中軸開始勢頭向下，大市會唔會跟落唔跟上？一啲都唔奇，反正佢依家處於牛熊中間位，雖則話同上方熊證貼啲近啲，之但係你都唔排除佢就好好地趁中間位，先吸引多啲貨兩邊流入，然後先至再一口氣左一把再右一把。

由於噚日揀嘅兩隻都係證，槓桿一般比輪高，再加埋呢個咁奇怪嘅情況出現，都真係要比多少少時間睇住，有咩事嘅話都真係唔使客氣，更加唔使講義氣，先走為敬！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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