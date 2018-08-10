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今日 10:34 港股直擊 即巿股評

【異動股】恒生創新高後回落 現轉跌1.4%

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連升四日的恒生銀行(00011)，股價創新高後回落，一度高見216.8元，再創上市高，隨後登頂後回落，現報213.6元，轉跌1.39%，成交金額5136萬元。

其他銀行股個別走，滙控(00005)無升跌，現報73.35元；中銀香港(02388)現下滑0.63%，報39.3元；渣打(02888)微升0.65%，報69.85元；創興銀行(01111)走高0.14%，報14.74元；大新銀行(02356)挫2.24%，造16.62元。

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