港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，納指8連升。港股連升4日、累飆930點後，今早或要整固。

道指跌74點或0.29%，以近全日低位收市，報25509點；納指微升0.04%，收報7891點，連升8日，明星科技股蘋果和亞馬遜同創出上市新高；標指跌0.14%，報2853點。

美國勞工部公布，截至8月4日止當周，美國首次申領失業救濟人數21.3萬人，按周減少6000人，勝市場預期。美國今晚將公布上月CPI。英國則公布第二季GDP。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報73.74元，較本港上日收市高0.39元；騰訊(00700)ADR收報373.24元，高0.64元；國壽(02628)ADR收報19.31元，低1仙；中海油(00883)ADR收報12.84元，低0.12元；中石油(00857)ADR收報5.99元，低3仙；中石化(00386)ADR收報7.56元，無升跌；中移動(00941)ADR收報71.4元，高0.1元；聯通(00762)ADR收報9.65元，高4仙；中電信(00728)ADR收報3.6元，高1仙。

ADR港股比例指數報28596點，跌11點或0.04%。夜市期指收報28585點，升54點，較昨日恒指收市低水22點。恒指昨收報28607，升248點或0.88%，連升四日累飆930點或3.36%。目前上方重要關口為兩萬九和50天線(約29100點)。

焦點板塊

換馬股：恒指公司今日收市後公布季檢，染藍成為恒指成分股的熱門包括：中國燃氣(00384)、中生製藥(01177)、中國恒大(03333)、安踏(02020)、申洲國際(02313)和融創(01918)。較大機會被剔出的有招商局港口(00144)和恒隆地產(00101)。

內房股：雅居樂(03383)發盈喜，預期中期綜合純利及股東應佔溢利，按年增長超過80%及90%。富力地產(02777)發盈喜，預期中期利潤將按年大增超過55%。另外，中海外(00688)首7個月，累計合約物業銷售約1738.94億元，按年增20.6%；中海宏洋(00081)7月合約銷售額40.04億元，按年下跌11.26%；旭輝(00884) 7月份合同銷售金額約126.7億元人民幣，按年增長48.01%。

焦點股份

中移動(00941)：昨日中午公布半年股東應佔盈利656.41億元人民幣，按年增4.73%，勝預期，派中期息每股1.826港元，較去年同期派中期息1.623港元，增加12.51%。首席執行官李躍表示，目前正籌劃旗下3至4家公司分拆上市，但上市具體時間地點未定，中移動香港也沒有相關計劃。留意券商對中移動最新看法。

港鐵公司(00066)：截至6月底止半年計入投資物業重估後，股東應佔盈利70.83億元，按年跌5.31%。每股盈利1.18元，中期息維持0.25元。另外，集團現時並無就高鐵工程及沙中線問題作撥備。

長實集團(01113)：奪得港鐵(00066)黃竹坑站物業發展項目第三期，據悉每方呎樓面地價約8614元。

中外運航運(00368)：截至今年6月底止，中期盈利4001.8萬美元，按年增長4倍，不派中期息。

高偉電子(01415)：截至6月底止，中期虧損246.7萬元美元，每股虧損0.3仙；不派息。

多家公司公布業績，較受市場關注包括：剛上市的中國鐵塔(00788)、華潤水泥(01313)、李寧(02331)、中升控股(00881)、裕元(00551)。

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