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中美周三公布加徵對方總值160億美元進口商品的關稅，顯示貿易戰短期內平息的機會十分渺茫，對環球製造業的影響將持續發酵。

本欄早前提及全球最大家電生產商惠而浦(Whirlpool)指出產品受特朗普政府的貿易措施拖累，第二季因鋼鋁關稅令原材料成本大升，公司不得不提高產品售價，卻因而使需求萎縮，削弱盈利能力(詳見7月26日本欄)；中美貿易戰受害者當然不限於採用鋼鋁的企業，航運業也未能幸免。

貨櫃航運「龍頭」馬士基(Maersk)周二(7日)宣布，因應貿易戰升溫、油價急漲使燃料成本預估按年大增28%，以及航運平均費率下跌1.2%等三大不利因素，馬士基下調2018年盈利預測，息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)由原來的40億至50億美元，減少到35億至42億美元。

貿易保護主義重創航企業績，早在馬士基「同行」身上出現，德國赫伯羅特船務(Hapag-Lloyd)6月底就曾以相似原因降低盈利預測，導致股價一天內一度蒸發22%；前車可鑑，市場對馬士基這家航運界巨無霸的盈利前景偏淡也心中有數，「壞消息」出籠反成利好因素，在公布下調盈測後，馬士基股份獲趁低吸納，8月7日當天由回落7%，逆轉至最多抽高6.9%，翌日強勢未止，兩天累漲11.6%。事實上，在丹麥哥本哈根掛牌的馬士基股價今年首7個月跌幅曾達30%(目前縮窄至一成多)，相信足以反映上述三項負面因素。在馬士基周二下調今年EBITDA預測後，仍高於彭博調查11位分析師估計平均盈利38.7億美元，投資者已「收貨」，沽壓暫得到緩解。

然而，航運業是否已渡過最惡劣時期？波羅的海國際航運公會(BIMCO)首席分析師桑德(Peter Sand)指出，全球貿易紛爭增添了許多不確定性，航運業經營只怕愈來愈困難。

對航運業的另一打擊來自製造業轉差。經濟領先指標製造業採購經理指數(PMI)已經發出警號。

附【圖】所見，多個地區的製造業PMI趨勢都呈下滑，其中最明顯的是歐羅區，由去年12月的60.6挫至7月份55.1，環球、新興市場製造業PMI亦於2017年底開始回落，現呈反覆尋底格局；一向最早預警的「礦坑中金絲雀」南韓，其製造業PMI於去年11月見頂，並在今年3月失守50盛衰分界線，目前仍處於收縮區；美國的製造業PMI則自今年4月開始下跌。中國表現雖較平穩，財新製造業PMI徘徊50至51之間長達11個月，但須留意7月份新出口訂單指數急降至逾兩年低位，意味出口惡化。

從最新情況來看，除非貿易戰能夠盡快平息或起碼緩和，否則環球製造業PMI難以扭轉頹勢，備受衝擊的航運股反彈空間也有限，馬士基8月17日將公布第二季業績，該公司繼7月初決定減少跨太平洋航線服務後，屆時會否再有新招應付貿易戰升溫，備受關注。

信報投資研究部

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