重要通告 港股直擊

永嘉集團(03322)預期，截至6月底止，中期盈利約6000萬元，去年同期盈利2591.3萬元。

期內，運動服生產業務上半年仍然困難，而復甦則預期於第四季發生。今年2月新收購的智駒集團為高級功能服及戶外服裝生產帶來額外收益，減輕運動服生產業務收益的跌幅。

由於預期收益下跌屬短期性質，並預期主要客戶訂單將由第四季起回升，該公司將產能及勞工維持於較高水平。因此，上半年無可避免地產生額外成本，如撇除上半年完成出售內地附屬公司的收益，會導致錄得經營虧損約4100萬元。