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今日 21:10 即巿股評 港股直擊

【炒股讀心】基金老友俾老闆照肺照到怕

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近日港股與內地A股飄忽時上時落，玩衍生工具即日鮮，免揸正股捱過夜，因怕港股收市後美國特朗普隨時出招，瞓醒覺無仇報，所以近日早收工約了班同行飲酒談談近況。

港股基金接近全部見紅

話提扯到近期香港股票基金接近全部見紅（計算到31/07/2018、下同），坊間只得一間基金公司做香港股票還有得升，大家估計佢都唔頂得幾耐就要見負數，做得最差勁就係本地一間銀行，與最好的相比較大家距離達15%之距，而恒指今年開局至上月尾約跌6%左右，其實基金現時貼得住大市表現，投資者心態都唔多滿意，今時今日香港投資者識得到處找資料，資訊發達年代只有資訊太多，隨時反而知識追不上，只要上網按按掣便知全部分類基金成績表，所以最慘係市場還有一間仲係正數有得升，其他全部插水，一班基金界朋友叫苦連天，三日唔埋就給老細照肺，當然啦！個盤日日縮水佢老細個位都唔穩陣，唔攞佢地照肺有乜好做！

重倉騰訊最傷

查返市場做香港股票基金的倉，發覺最傷的係仍然揸最重貨騰訊控股(00700)嗰班，仍然持倉達9%上下，市場表現最好嗰隻基金，雖然都係最重貨係騰訊，但持貨已降至整個盤6%左右，多揸了能源類、醫藥類及維他奶國際集團(00345)，而維他奶在年初一直升近5成，到這幾天才在29元大插幾日，看下月該基金能否保得住不破之身穩守至年尾，當然一班在其他基金做的老友望佢快快見紅，比老細照肺都會照得細力點。

梁健雄

筆者未持有上述股票
電郵:[email protected]

編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。

 

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