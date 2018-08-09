即巿股評 港股直擊

科技新股的光環殆盡，多隻下半年上市的科技股(除小米之外)大多反覆尋底。

當中最為「一枝獨秀」的必定是本港「第三方支付第一股」滙付天下(01806)。

滙付天下6月15日以招股價7.5元上市，當日低開6.9%，至今最高位為7.36元，未曾觸及過招股價。不僅如此，昨日低見3.55元創新低，較招股價低52.7%。上市不足兩個月股價腰斬，集團昨日收市後也急急發澄清公告，強調運營正常且管理層對公司未來前景充滿信心。

品牌具歷史

滙付天下是第三方支付平台，2007年成立，早年以POS(Point of Sale)方式，以機票交易業務起家，2011年成為首批獲得央行頒發《支付業務許可證》企業。今次成功在港掛牌成為內地首個在股票市場掛牌的協力廠商交易平臺，超前已提交A股上市申請的「拉卡拉」和「漫道金融」。

集團有一定歷史，近年把重心放到互聯網支付、移動支付、移動POS及跨境支付服務，並發展金融科技服務，如「即需即用軟體」(Software as a service, SaaS)和資料增值服務。

再者，集團早前已發盈喜，預期不計及購股權開支和一次性上市費用，中期淨盈利按年增長逾70%。

有往績有概念有業績，但上市以來已第二次澄清運營正常和管理層對未來充滿信心，有市場分析認為與近日內地P2P整頓與爆煲潮升溫有關。

監管風險增

留意爆煲多為網貸和投資平臺，滙付天下本身有一堆類似業務，包括：外灘雲財富、易日升金融和集團2016年與成都市政府合資成立的成都金融資產交易中心，集團上市前已「切割」這些公司，沒有持股。不過當中外灘雲財富仍是「關聯公司」， 2017財年非貿易相關應收款有9207萬元人民幣，同年集團純利為1.33億元人民幣。

另外，假設P2P網貸和投資完全燒不上身，第三方支付本身也是加強監管的對象。8月6日第三方支付平台「國付寶」收到人民銀行營業管理部「牛肉乾」，被罰4646萬元人民幣；同日「聯動優勢」和「銀盛支付」亦分別被罰過千萬元人民幣；龍頭支付寶也被罰412萬元人民幣。對於一年純利僅過億的平台，面對這些級別的罰款是重傷。

走勢上，今日收報3.74元，要升一倍返招股價目前是奢想，假設有反彈，現時上方4.7元至5.2元水平蟹貨較重。不過要反彈，首先要見底。

陳鎮強

信報投資研究部

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