港股直擊 即巿股評

內地股市回勇，帶動港股連升第4日，恒指今早低開後曾挫166點，之後拗腰，午後最多升369點，續創8月1日以來新高，尾段回順。恒指收報28607點，升248點或0.9%，連升4日，累飆930點或3.36%。A股方面，滬指升1.83%；深成指飆2.98%。

北水連續三日流走後，今日轉積極，全日錄北水淨流入19.97億元(人民幣．下同)。

中港科技股今日發威，連日遭北水沽貨的騰訊(00700)錄1.09億元淨買入；中興通訊A股漲停，H股(00763)飆9.2%，錄3410.55萬元淨流入；IGG(00799)半年多賺近三成，股價升3.5%，錄4460.61萬元淨流入。相反，金蝶國際(00268)創新高，不過有5144.28萬元淨沽；華虹半導體(01347)錄1682.52萬元淨沽；下周一(13日)公布中期業績的舜宇(02382)錄8712.26萬元淨沽。

中資金融股方面，平保(02318)有4.09億元淨流入；工行(01398)有3.18億元淨流入；建行(00939)有2.06億元淨流入。相反，財險(02328)有1.4億元淨流出。

另外，友邦(01299)升1.8%支撐大市，錄6876.42萬元淨流入；中銀香港(02388)有6751.07萬元淨流入。

內房股造好，中國恒大(03333)漲5.4%，全日有8921.49萬元淨買入；融創(01918)飆7.4%，全日有6605.06萬元淨流入。

醫藥股續回升，石藥(01093)高收1.3%，有1.01億元北水淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、恒大、建行、平保、工行財險、融創、石藥、舜宇及華虹半導體。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興通訊、騰訊、融創、金蝶國際、平保、恒大、IGG、友邦、中銀香港和舜宇。