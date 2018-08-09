即巿股評 港股直擊

中美貿易戰持續，投資者開始尋找受影響較低的股份。內地上半年強調去槓桿，但隨着貿易戰愈演愈烈，令政策出現轉向。最近中央多個重要會議均顯示貨幣政策轉為寬鬆，保持流動性充裕逐漸成為主調，並要求加大各類基礎設施的建設力度。水泥行業為重資產行業，資金需求會較大，憧憬中央再度放水刺激經濟，令企業借貸成本下降，投資者可吼位買入近日表現不俗的水泥股。

華潤水泥(01313)從事水泥、混凝土及相關產品生產及銷售及服務，主要以「華潤」和「紅水河」品牌銷售。目前約70%收入來自廣東及廣西，是華南地區最大的水泥企業，在當地市佔率約25%。受惠於粵港澳大灣區的基建發展陸續上馬，帶來龐大的水泥需求，年初至今該地區的水泥市場表現較佳，惠及潤泥這類區域龍頭。

截至今年3月底止，集團首季純利按年大升1.96倍至17.92億港元，期內產品價格上升32%至每噸383港元。另外，潤泥早前發盈喜，受惠於水泥產品售價的提高，預料上半年盈利較去年同期錄得顯著增加。今年首5個月集團水泥均價為每噸387.4港元，即4月至5月價格再漲；由此推算，上半年純利增長應不少於兩倍。(註﹕集團於8月10日公布業績)

下半年產品需求持續

潤泥6月中旬宣布以先舊後新的方式，按每股股價9.3港元配售4.5億股股份，集資總額約41.8億港元，所得用作發展裝配式建築和骨料業務、還債及一般營運資金。由於集團資產負債表較同業強，是次配股令市場意外，並觸發股價由高位回調，並曾失守7港元關口，惟其後成功觸底。即使近日市況反覆，股價仍沿升軌穩步上揚。

水泥行業在淡季基本面仍強，期內產品價格觸底回升，預料即將迎來的水泥旺季，需求可望逐漸轉好；加上江蘇等地頻繁的環保限產，減少熟料水泥供應，下半年水泥價格升幅可望超過預期。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期華潤水泥2018、2019及2020年每股盈利為1.045元、1.059元及1.005港元，給予12個月目標價11.0港元，相當於今年預測市盈率10.5倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理