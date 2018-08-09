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今日 17:01 香港財經 港股直擊 重要通告

港鐵半年少賺5% 物業發展利潤大跌

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港鐵公司(00066)公布，截至6月底止半年計入投資物業重估後，股東應佔盈利70.83億元，按年跌5.31%。每股盈利1.18元，中期息維持0.25元。

上半年基本業務利潤46.48億元，按年減少20.52%。其中，經常性業務利潤按年增0.11%至44.83億元；物業發展利潤1.65億元，大跌87.96%。來自投資物業重估利潤則按年升49.2%至24.35億元。

期內，港鐵總收入263.73億元，按年減少12.1%，上半年未有錄得中國的物業發展的收入。香港車費收入92.43億元，按年增4.11%。

上半年，港鐵香港物業發展利潤1.58億元，按年大跌74.6%，利潤主要來自出售存貨單位及車位，以及西鐵物業發展項目，包括「海之戀‧愛炫美」、「匯璽」、「匯璽II」及「全‧城滙」的代理費收入。

港鐵期內香港物業租賃及管理業務EBITDA為21.36億元，按年升2.3%；收入25.17億元，按年增3.5%。

展望未來，港鐵表示，正就廣深港高速鐵路的未來營運安排，進行最後階段的磋商。此外，香港業務將受惠於持續穩健的經濟增長，預期在歐洲仍然繼續面對挑戰。其他香港以外業務的表現應會合乎預期。

港鐵稱，視乎市場情況，計劃在未來6個月左右，就何文田站第二期及「日出康城」第十一期的物業發展項目進行招標。

下載港交所通告原文

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