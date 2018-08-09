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香港財經
港鐵公司(00066)公布，截至6月底止半年計入投資物業重估後，股東應佔盈利70.83億元，按年跌5.31%。每股盈利1.18元，派中期息0.25元。
期內，收入263.73億元，按年減少12.1%。
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