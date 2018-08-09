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今日 16:27 港股直擊 即巿股評

恒指收升248點 騰訊小米搶鏡

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內地股市今日大幅反彈，港股三連升後，今日先低後高，恒指連升四日累漲逾九百點。

恒指今早低開98點，開市後曾挫166點，見28192點低，之後隨A股走高，倒升後升幅持續擴大，早段最多升269點，見28628點，逾一周高。中午收報28614，升255點或0.9%。港股午後升穿上午高位，恒指最多升369點，高見28728點，逼近8月1日28772點之高位，惟破關乏力，尾段升幅收窄。恒指收市升248點或0.88%，報28607。

恒指連升四日，累漲930點。

國企指數升118點或1.09%，報11019。

大市全日成交911.15億元。

藍籌股普遍上升，騰訊(00700)連升第五日，繼續領漲大市，高見375.4元，收報372.6元，升2.4%，成交達98.87億元。

第二大成交是平保(02318)，升近2%報72.4元。

建行(00939)跟隨大市，升0.9%，報7.09元，居成交榜第三位。

中國鐵塔(00788)上市第二日，以全日最高位收市，報1.28元，升1.6%，成交第四大。

小米(01810)獲大行唱好，今日價量齊升，收日飆5.5%，報18.08元，居成交榜第五位。

蒙牛(02319)升4.6%，為全日最大升幅藍籌。

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