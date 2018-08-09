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今日 15:11 港股直擊 即巿股評

恒指升勢回順 平保曾漲逾3%

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港股午後曾飆369點，見28728點續創8月1日以來、逾一周新高，之後回順。截至下午3時07分，恒指報28609點，升250點或0.9%，大市成交額752.53億元。

國企指數報11017點，升116點或1.1%。

A股午後急升，滬指升1.83%；深成指飆2.98%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升2.2%，升幅略為收窄；友邦(01299)升2%。

平保(02318)曾升3.5%，見73.45元，逼近50天線，現升2.7%。外電引述消息人士稱，平保已評估收購保誠(02378)的亞洲業務，保誠集團行政總裁Mike Wells接受外電訪問時稱，保誠看好亞洲，不會考慮出售該地區的業務。保誠中期少賺一成，派息增8%，最新升3.5%。

平安好醫生(01833)升1.8%。

恒生銀行(00011)曾見216.6元創新高，最新倒跌0.1%。

教育股方面，半新股希望教育(01765)曾創新高，最新無起跌；中教(00839)升4%；澳洲成峰高教(01752)升4.2%；睿見教育(06068)升1.6%；民生教育(01569)升1.8%；宇華教育(06169)升0.8%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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