即巿股評 港股直擊

雖然美股隔晚美股個別發展，但無礙港股繼續反彈，港股今早低開高走，更受A股帶動，升抵本周高位。恒指今早低開98點，其後回落至28193點半日低位，A股回勇，上證逼近2800點，帶動港股愈戰愈勇，升幅擴大至最多升269點，見28628點。半日恒指報收28614點，升255點；國指則報11008點，升107點。

中美貿易戰已展開新一個回合，中美雙方自本月23日起，相互向對方160億美元商品加徵25%關稅，似乎貿易戰已無法再回頭，開始走上不歸路。美國用強硬手段向中國施壓，但中國一直未肯低頭，更一直為維護自身利益跟多貿易體制，作出必要反制，雙方拳腳交加，似乎只會導致一輪又一輪更高嘅關稅。

不過市場似乎已開始接受呢場沒完沒了嘅貿易戰，港股反彈勢頭未改，人民幣靠穩後，A股雖然日升日跌，但亦開始穩定落嚟。騰訊(00700)噚日已開始發力，今日再下一城，半日高見375.4元，升逾3%，半日升2.3%，為恒指貢獻64點，暫時騰訊喺375元似有阻力，要喺現水平先行整固。

至於人民幣回升，對人民幣匯價較敏感嘅內房股及內地航空股乘機落鑊，普遍錄得2%或以上升幅。不過阿Man都要提醒一句，反彈歸反彈，博呢兩個板塊反彈都係要小心。好似三桶油咁樣，油價之前挾升，隔晚卻急跌，三桶油今日自然走晒樣，逆市下跌，股價跌0.2%至0.9%，所以呢博反彈都係要步步為營。

藍籌股今日普遍向上，擺都明大戶要挾淡倉，目前恒指升至28600水平，都只不過升抵熊證行貨重貨區第一站，高位28629點仍未向熊證大開殺戒，只要恒指企穩28400點水平，料反彈可持續，進一步挾升至28800-29000水平，至少殺咗呢一批熊證先放手。

除咗內房股跟航空股反彈，物業管理股亦有起色，主要係雅生活(03319)中期業績突出，帶挈一眾物管股受追捧。見大市回勇，資金風險胃納回升，資金暫時撤出公用股，公用股暫時回吐，或者係分段吸納好機會。

另一個表現突出嘅板塊係科技股，小米(01810)得到多間大行發報告唱好，小米半日升5.5%。內地科技股更大部份升停板，港股嘅科技股亦見資金追捧。反正跟住資金走，跟紅頂白，短線跟炒無乜問題，緊記見好要收。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)