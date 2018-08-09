港股直擊 即巿股評

內地上月通脹高過預期，另外人民幣今早偏穩，加上A股急彈，港股延續近期強勢，中午飆逾250點，重返28600水平。

港股今早跟隨美股道指低開，甫開跌98點報28260，早段跌幅擴至166點，低見28192，但A股掉頭回升，港股亦收復失地。隨後A股愈升愈有，帶動港股升幅擴大，最多升269點，高見28628，半日更挨近高位收市。恒生指數半日收報28614，升255點或0.9%，成交金額482億元。國企指數半日收報11008，升107點或0.98%。

內地股市急升，上證指數半日收報2793點，漲48點或1.78%；深成指收報8754點，漲255點或3%。

藍籌股大致造好，友邦(01299)及騰訊(00700)為升市火車頭，合力踢高恒指118點。友邦半日揚2%；騰訊則升2.4%；滙控(00005)升1%；碧桂園(02007)升3.3%，為升幅最大恒指成分股；長和(00001)連升四日後腳軟，半日回吐1.6%，為包尾的藍籌股。

焦點板塊

科技股：滬深科技股急升，多隻更升停板，本港上市的科技股今早跑出。中興通訊A股(000063.SZ)升停，中興H股(00763)飆9.4%；小米(01810)獲多間大行首發報告唱好，半日揚5.5%；金蝶(00268)創上市高，曾高見10.5元，半日急升8.1%；金山軟件(03888)反彈4.2%；高陽(00818)中期收入增八成，半日炒高19.1%；長飛(06869)也升4.5%；眾安(06060)亦急揚7.6%，跑贏一眾國企指數成分股。

物業管理股；雅生活(03319)中期業績突出，物管股亦受追捧，雅生活(03319)揚7.2%；中奧到家(01538)揚9.2%；彩生活(01778)升5%；碧桂園服務(06098)漲4.8%；中海物業(02669)升1.9%。

公用股：大市半日再飆逾兩百點，投資者風險胃納回升，資金撤出公用股，中電(00002)跌0.2%；電能(00006)下滑0.4%；港燈(02638)與領展(00823)各微跌0.1%；香港電訊(06823)下滑0.6%。

石油股：隔夜期油急挫逾3%，「三桶油」全線回吐，與油價敏感度較高的中海油(00883)，半日跌0.9%；中石油(00857)下滑0.5%；中石化(00386)亦跌0.3%；油服股中海油田服務(02883)也跌1.3%。

焦點股份

中國鐵塔(00788)：上市翌日，今早跟大市向好，半日微升0.8%，居成交金額榜第四位。

中國數碼信息(00250)：發盈喜後落鑊，曾飆47.5%，見0.09元，半日仍急升29.5%。

博耳電力(01685)：發盈警，料中期將錄得重大虧損，半日急瀉15.7%。

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