香港財經 港股直擊

太古(00019)宣布，截至6月底止中期業績，股東應佔盈利135.01億元，按年增11.23%。撇除物業重估後基本溢利12.65億元，按年跌67.4%，主要反映太古海洋開發集團的減值支出。

A股每股盈利8.99元；B股每股盈利1.8元。A股派第一次中期息1.2元；B股派中期息0.24元。

期內，收益422.65億元，按年增5.11%。

集團指出，撇除重大非經常性項目的影響後的調整後股東應佔基本溢利為30.26億元，按年增39.83%，增幅反映航空部門、飲料部門與貿易及實業部門的業績上升，但因地產部門的物業買賣溢利減少而抵消部分升幅。

各部門方面，上半年自地產部門的應佔溢利173.34億元，按年增43.83%；航空部門應佔溢利2.17億元，去年同期虧損6.78億元；飲料部門溢利按年跌50.7%至8.8億元；海洋服務部門虧損由去年同期的6.92億元，擴至45.63億元。

展望未來，地產部門方面，因租用率高企及供應量有限，太古廣場的辦公樓租金將繼續面對上調壓力。太古坊發展項目預期因租用率高企而令辦公樓租金堅挺。同時，香港的市場情緒有所改善，加上租戶組合的優化，應有助旗下商場的銷售額維持穩定增長。