即巿股評 港股直擊

噚日隻恒指熊(57485)，喺今朝11點35分至上半場完結，同埋喺下晝1點35分，SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線都見到「9」字頭或以上嘅嚴重超買，(57485)呢個時間可以小注落場，以呢兩段時間內(57485)嘅高低位(上半場$0.042/$0.037；下半場$0.04/$0.039)拉個平均數(上半場：$0.0395/下半場：$0.0395)作為買入價計算，唔貪心，見恒指5分鐘圖同一條SlowSTC(14,3)喺下晝2點5分跌到落嚴重超賣後，將(57485)火速賣走，那時(57485)證價高低位($0.054/$0.05)拉個平均數($0.052)計，買入價($0.0395)同賣出價($0.052)一計之下，咁就賺咗31.6%。續上個回合被吉利(00175)拮到個荷包就爛之下，呢劑又幫我重拾返少少信心；不過，(57485)成功即日鮮之後就熄機等收工啦。

今朝早坐巴士返公司時，我又見到噚日打機好勁嗰乘客，不過今次距離太遠，觀摩唔到，唯有乖乖地睇市啦，恒指今朝開市跌98點，做28260點，無大裂口出現，即係仲捱得住嘅。

依家9點57分，搞完一輪濕星嘢之後，再開返個走勢圖同報價機睇，恒指依家做緊28336點，跌22點，日線圖上恒指沿住10天(28262點)同20天線(28342點)下行。而下方技術指標暫時未見發出看淡訊號。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，上方熊證最貼價嘅係28500至28599點，呢度有相當於540張期指，同現價(用頭先mark底嘅28336點計)比就相差263點。

至於下方牛證，最貼價就係27700至27799點力，呢度得127張期指，少過上方熊證第一梯隊嘅同時，兩者相差636點。

噚日(57485)可以即日鮮都全日個市呈高開低收，再加埋牛熊證街貨圖上，上行殺熊點數少且街貨多，向上望數到第三、四同七層，呢三層都有過千張街貨喺度；而下層雖然第三層牛證都有成過千張街貨，之但係同現價差成836點呢。

恒指牛(68263)可吼，但由開市到依家，恒指5分鐘圖都未見到超賣，可能都只能夠揸住隻牛仔等落場。BTW，恒指波幅指數(VHSI)由上周四(8月2日)嘅高位21.97慢慢回落至依家嘅17.74，日線圖上技術指標都已經跌穿咗中軸水平，且向超賣出發。怪不得呢期個市咁悶啦，原來可能為咗就嚟到嘅巨浪。(唔係薯片呀！)

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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