高陽科技(00818)股價急漲，暫時最多升11.7%，見1.05元，現升10.6%，成交額556萬元。
集團昨日收市後公布，截至6月底止，中期盈利6754.4萬元，按年下跌65.02%，不派中期息。期內收入19.45億元，按年上升80.92%；扣除未分配項目前分類EBITDA為13.87億元，按年飆1.24倍。
高陽科技旗下百富環球(00327)中期盈利2.58億元，按年跌2.44%，每股派中期息4仙。股價最新升0.8%。
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