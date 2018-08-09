港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數漲跌不一，道指收跌45點，報25583點；納指微升4點，報7888點，連續7日上升。港股三連升累漲682點後，今早好淡爭持。

恒指低開98點，報28260，之後曾挫166點，低見28192，之後在內地股市造好下回穩，截至10時16分，恒指升53點，報28412。

國企指數低開81點，報10820，最新倒升13點，報10914。

上證指數最新報2767，升23點或0.86%。內地今早公布7月CPI按年增長2.1%，高過市場預期，重回「2時代」。

騰訊(00700)昨日錄四連升，今早續支撐大市，曾升1.6%，高見370元，最新升1.4%，報369元。

中移動(00941)今日放榜，現升0.6%，報70.55元。

平保(02318)低開1.3%，最新倒升0.5%，報71.35元。中行(03988)、建行(00939)及工行(01398)最新均微升。

港鐵(00066)續受不利消息困擾，公司今日公布中期業績，最新曾再跌近3%。

隔晚油價急跌，中海油(00883)今早曾挫逾3%，現跌2.4%，報12.76元。

隔晚國際鋁價創逾三個月來最大單日升幅，中國鋁業(02600)受追捧，最新升逾7%。