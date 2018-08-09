訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:22 港股直擊 即巿股評

恒指挫166點後倒升 騰訊返370元

放大圖片

隔晚美股三大指數漲跌不一，道指收跌45點，報25583點；納指微升4點，報7888點，連續7日上升。港股三連升累漲682點後，今早好淡爭持。

恒指低開98點，報28260，之後曾挫166點，低見28192，之後在內地股市造好下回穩，截至10時16分，恒指升53點，報28412。

國企指數低開81點，報10820，最新倒升13點，報10914。

上證指數最新報2767，升23點或0.86%。內地今早公布7月CPI按年增長2.1%，高過市場預期，重回「2時代」。

騰訊(00700)昨日錄四連升，今早續支撐大市，曾升1.6%，高見370元，最新升1.4%，報369元。

中移動(00941)今日放榜，現升0.6%，報70.55元。

平保(02318)低開1.3%，最新倒升0.5%，報71.35元。中行(03988)、建行(00939)及工行(01398)最新均微升。

港鐵(00066)續受不利消息困擾，公司今日公布中期業績，最新曾再跌近3%。

隔晚油價急跌，中海油(00883)今早曾挫逾3%，現跌2.4%，報12.76元。

隔晚國際鋁價創逾三個月來最大單日升幅，中國鋁業(02600)受追捧，最新升逾7%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。