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今日 10:21 港股直擊 即巿股評

【異動股】洛鉬揚逾4% 同業中績大增

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內地上市鉬產品生產商金鉬(601958.SH)中期純利大增，推動本港上市的洛陽鉬業(03993)股價造好，最新造3.62元，揚4.3%，成交金額6560萬元。

金鉬業績快報顯示，中期純利大升8.69倍達到1.49億元(人民幣‧下同)，主要由於是產品價格有較大幅度上漲，同時緊抓市場機遇，嚴控成本費用，確保經營業績的穩步增長。

金鉬在內地最新報6.46元，升2.7%，成交金額2616萬元。

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