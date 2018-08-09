即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開低走，全日波幅249點。恒指收報28359點，升110點或0.39%，成交金額930.9億元。國指收報 10901點，升35點或0.32%；上證收報2744點，跌35點或1.27%。港股走勢優於A股。

恆指以陰燭收市，收市水平僅守在10 SMA及20 SMA之上。MACD快慢線正差距擴闊，走勢改善。全日上升股份 761隻，下跌824隻，整體市況未如指數般強。

中國乘用車銷量加速下滑，7月份包括轎車、SUV和多用途車(MPV)在內的廣義乘用車銷量同比下降5.4%，受國內經濟成長放緩和中美貿易戰影響。消息料利淡汽車板塊，其中關稅政策會否因貿易戰而有所調整，更值得留意。

中國證監會擬修訂QFII、RQFII規則，放寬准入條件和擴大投資範圍；積極支持A股納入富時羅素國際指數，提升A股在MSCI指數中的比重。料消息利好A股，對恒指及國指的即市走勢也會有幫助。

中國確認將自8月23日開始對額外160億美元的美國商品加徵25%的關稅， 與美國之前宣布的對華關稅措施對等，此舉意味著中美貿易戰進一步升級。中國最新關稅清單包括美國成品油。受消息影響，美股三大指數個別發展，今早亞太股市下跌，夜期及ADR下跌，料恒指低開，若能守著28000水平，早市有望反彈。

個股介紹：

香港交易所(00388)的主要業務為主要擁有並經營香港唯一的股票交易所及期貨交易所，以及其有關的結算所，於英國營運基本金屬期貨及期權合約買賣。

集團在2018年中期錄得收入及其他收益81.94億元，同比增長32%；EBITDA為62.76億元，同比增長40%；股東應佔溢利50.41億元，同比增長44%。建議宣派中期股息每股3.64元，派息率為股東應佔溢利的90%。

在2018年首六個月香港證券市場平均每日成交金額為1266億元，衍生產品市場期貨及期權交易平均每日成交合約張數為1,233,398張，分別較去年同期上升67%及 58%。集團的收入及其他收益以及股東應佔溢利創半年度新高紀錄。

集團現價市盈率38.342倍，周息率 2.336%。上日收報229元，上望250元，止損設於222.6元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。