港股直擊 即巿股評

恒指連升三日累漲682點，不過內地股市偏弱，加上重磅股騰訊(00700)亦已連日反彈，預期恒指今日早段表現窄幅，短期仍受制於本月初高位28772點。

隔晚美股三大指數漲跌不一。道指收跌45點或0.18%，報25583點；納指微升4點，報7888點，連續7日上升，創3月以來最長連升日數；標普500指數收跌0.03%，報2857點。最近幾個交易日以來，美股上市公司的業績強勁，經濟數據顯示已連續9年擴張的美國經濟狀況仍然健康，這些因素均使得美股市場情緒樂觀。

美國能源資訊署(EIA)公布的數據顯示，美國截至8月3日當周EIA原油庫存減少135.1萬桶，預期減少300萬桶。汽油庫存增加290萬桶，預期減少190萬桶。數據公布後，紐約期油一度急跌逾4%，收跌3.46%，報66.78美元/桶；布蘭特原油期貨收跌3.24%，報72.23美元/桶，雙雙創三周以來收市新低。

國際貿易局勢仍是市場關注焦點。美國貿易代表辦公室8月7日公布一份價值約160億美元的中國產品清單，並稱從8月23日起，將針對清單上產品徵收25%的額外關稅。該清單包含了6月15日公布的擬議清單中最初的284個關稅細目中的279個。中國方面隨即作出反制，決定對160億美元自美進口產品加徵25%的關稅，並與美方同步實施。

倫敦基本金屬方面，LME期鋁收漲3.85%，報2116.5美元/噸，創逾3個月來最大單日升幅。路透社援引以為接近俄鋁的未具名人士消息報道稱，該公司很擔心如果美國不解除制裁措施可能導致的「災難性」停工。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.01元，較本港上日收市高1.11元；騰訊(00700)連升四日，其ADR收報364.26元，高0.26元；國壽(02628)ADR收報19.03元，低9仙。油價急跌，「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報12.84元，低0.24元；中石油(00857)ADR收報5.95元，低0.12元；中石化(00386)ADR收報7.53元，低7仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報70.73元，高0.63元；聯通(00762)ADR收報9.54元，高1仙。

ADR港股比例指數報28353，較周三恒指收市微跌6點。恒指昨收報28359，升110點或0.39%，重上十天(約28306)及廿天線(約28349)。恒指連升三日，累漲682點或2.47%。恒指短期阻力參考7月26日高位29083，亦接近上方50天線阻力。另外，昨晚三大發鈔行滙豐、中銀香港、渣打宣布下周一起調升新造H按封頂利率0.2厘；另外傍晚時份港滙一度轉弱至每美元兌7.8499港元，與金管局弱方兌換保證價7.85僅差1點子。投資者宜留意港滙及息率變化。

國家統計局今日將公布7月份居民消費價格指數(CPI)，按年升幅的平均預測值為1.9%，有望連續第4個月低於2%，續處於「1時代」。

焦點股份

華人置業(00127)：預期截至6月底止半年虧損介乎3.45億至3.82億元，主要由於期內全面支出總額或錄得顯著支出，包括恒大(03333)股份未變現公平值虧損約59億元。

IGG(00799)：公布截至6月底止中期純利9861.3萬元美元，按年上升28.56%，每股盈利7.54仙，派中期息17.7港仙。

高鑫零售(06808)：公布中期純利17.58億元人民幣，按年上升0.06%，不派中期息。

京信通信(02342)：預期截至6月底止中期綜合淨溢利將按年顯著減少，主要是加大了5G網絡相關研發投入，加上內地主要營運商期內資本開支減少及項目延緩，因此對相關產品需求下降，以致營業額下降。

新奧能源(02688)：公布於本月31日起，股份每手買賣單位將由1000股更改為100股。

卡森國際(00496)：預期截至6月底止中期將錄得股東應佔盈利，去年同期為虧損7634.2萬元人民幣。

江南集團(01366)：預期半年盈利將按年增約1.1倍。去年同期盈利3758.5萬元人民幣。公司主要從事製造及買賣輸配電系統以及電氣裝備用電及電纜。

今日有多家公司公布中期業績，藍籌有中移動、太古(00019)及港鐵(00066)。港鐵管理層大地震，拖累昨日股價受壓，市場關注已提出提早退休的港鐵行政總裁梁國權，今日下午或將出席港鐵中期業績記者招待會。另外，九倉(00004)、ASM太平洋(00522)及佐丹奴國際(00709)之業績亦受關注。