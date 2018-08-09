即巿股評 港股直擊

昨日恒指反覆向好，早上高開224點，雖盤中曾輕微倒跌，但內地7月人民幣計出口及進口數據均勝預期，帶動恒指回升，全日報28359，升110點，大市成交升至930.99億元。

港股踏入業績期，加上經過了六月及七月份的巨大跌幅後，部分股票在低位作出反彈實屬正常，但究竟港股是否能重展升浪？筆者認為除非恒指重上28500以上，並企穩在這水平以上達一星期，市況才屬真正好轉！

若希望在現階段趁低入市，建議可留意網龍(00777)，該公司主要從事網絡遊戲開發（包括遊戲設計、編程及繪圖）及網絡遊戲營運；教育業務；移動解決方案及移動營銷業務。2017年網龍全年營業額38.68億元人民幣(下同)，按年升38.5%。虧損收窄至2084.3萬元，派末期息0.1港元。期內遊戲業務收益再創新高錄得16.72億元，同比增長38.2%，同時教育業務的收益也錄得21.05億元，同比增長37.9%。

此外，今年四月網龍旗下非全資附屬公司貝斯特教育在線以1.38億美元收購EDMODO全部權益，該公司主要從事向k-12學校的老師、學生、管理人員及家長提供設交流及合作平台的全球教育網絡。EDMODO擁有龐大的用戶群，這有功與網龍現有的課程軟體及硬體資源產生協同互補效應，擴大發展空間。

目前網龍的教育業務增長潛力很大，加上遊戲業務保持穩定增長。其股價本周跌至14.4元低位後開始回升，預計股價短期內有望重上17.2元，建議可候14.7元吸納。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益