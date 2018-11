即巿股評 港股直擊 國際財經

踏入8月,新興經濟體股滙跌勢暫喘定,美國恢復對伊朗制裁,紐約期油價格應聲彈上,並挑戰每桶70美元關口,刺激油股顯著轉強;加上美國上市公司季績「放榜」後股價表現不俗,推動環球股票市場普遍造好。

標普500指數連續第四個交易日造好,周二曾見2863點,距今年1月26日紀錄高位2872點,僅差0.3%。標指再衝頂,主要是受美企業績向好帶動。

截至上周已發布上季「成績表」的逾1500間美股公司,其中67.3%盈利增長勝預期,在業績公布當天或其後的首個交易日股價平均錄得0.45%升幅;與此同時,企業展望也樂觀,盈喜和盈警佔比之差指標(Spread between % of companies Raising vs Lowering Guidance)由前周-0.8逆轉為上周的+1.6,意味調高盈利預測的公司數目,比起估計業務前景偏淡的為多。換句話說,企業盈利相信仍有力推升美股。

至於同樣步入業績密集公布期的港股,受惠部分大型藍籌表現理想,且獲大行唱好,為恒指加添反彈動力。

恒指連升3天,昨早高開224點,報28473點,一口氣收復10天線(28306點)與20天線(28349點),惟已屬全日高位,其後一度倒跌24點,低見28224點,但尾市有買盤支持,收報28359點,進賬110點(0.39%);3天計累漲682點(2.47%),逼近短線阻力。

日前本欄以過去7次恒指「真死亡交叉」後首22個交易日(約一個月)表現,推算8月或可回升到30400至30600點;然而,中美貿易戰進一步惡化;在中央出招後A股仍乏力上揚,恒指短期內反彈至對上7次「真死亡交叉」後首月錄得的7.1%最大升幅平均值,難度甚高。

事實上,近日港股中線及長線市寬(整體2200隻股份中股價高於50天線比率和股價高於250天線比率)皆受制於30%關口,持續低位徘徊。此外,信報EJFQ系統內的強勢股指數更低於10%,代表港股走勢好轉主要由弱勢股沽壓減少所造成,反彈質素欠佳。

港股市底非常脆弱,以早前7次「真死亡交叉」後首月最大漲幅下限(即2011年的1.4%和2002年的4.5%)作參考比較適合。

換言之,今次恒指由發出「真死亡交叉」訊號當天收市(28583點)計,或只能升抵29000點至30000點之間。

附【圖】所見,現時恒指要跨越的第一個關口為成交密集區頂部,剛好處於29000點左右,而下一個成交密集區底部即30000點水平,與「真死亡交叉」推算的反彈目標吻合。

據多項指標分析,今次屬「真死亡交叉」的機會極高,預料將重演「先反彈再回落」,後市有可能錄得較深跌幅,投資者應控制風險,宜趁反彈減少持倉。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容