重要通告 港股直擊

卡森國際(00496)公布，預期截至6月底止，中期將錄得股東應佔盈利，去年同期為虧損7634.2萬元人民幣。

該公司指出，業績轉虧為盈，主要由於集團中國物業發展項目住宅樓宇交付增加，以及物業發展分部預售物業所產生的有關銷售成本減少所致。