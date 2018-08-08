港股直擊 即巿股評

港股連升兩日後，今日進一步重上10天線(約28306點)和20天線(約28349點)，今早高開224點，報28473點屬全日高，之後曾倒跌，午後反覆靠穩，恒指收報28359點，升110點或0.39%，連升三日，大市成交額930.99億元。

港股三連升，惟北水期內連日流走，今日錄北水淨流出6.66億元(人民幣．下同)，三日累計淨流出20.71億元。

騰訊(00700)連升第4日，但北水沽壓未止，今日有7.77億元淨賣出。北水亦流出其他科網軟件股，金蝶國際(00268)錄1945.67萬元淨沽；中國軟件國際(00354)錄3351.68萬元淨沽。

中資金融股方面，工行(01398)有2.47億元淨流入；建行(00939)有近1.6億元淨流入；信行(00998)有1131.57萬元淨流入；招行(03968)有4531.32萬元淨流入。相反，連日造好的財險(02328)今日錄得1.17億元淨流出。

內房股回吐，北水流向個別走，昨日發盈喜的中國恒大(03333)今日回吐1.2%，全日有7091萬元淨賣出。相反，融創(01918)跌2.7%，全日有1353.39萬元淨流入；碧桂園(02007)跌1.6%，有6134.69萬元淨流入。

市場續憧憬今年餘下時間內地鐵路投資額增加，中車(01766)升2.4%，錄1680.57萬元淨流入。

建材股造好，中國建材(03323)升2.8%，全日有3766.95萬元淨流入。相反，海螺創業(00586)微升0.3%，錄1931.89萬元淨賣出。

吉利(00175)回吐1.1%，全日有6915.48萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、恒大、工行、建行、信行、融創、財險、中建材、碧桂園及吉利。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、金蝶國際、恒大、海螺創業、中軟國際、金斯瑞生物科技(01548)、碧桂園、招行和中車。