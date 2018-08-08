港股直擊 即巿股評

內地上月進出口數據標青，但擔心中美貿易爭拗加劇，內地A股急吐，令港股全日好淡拉鋸，最終只升過百點，重上十天(約28306)及廿天線(約28349)收市。恒指連升三日，累漲682點或2.47%。

美股標普500撲近歷史高位，刺激恒指今早高開224點，報28473，但已是全日高位所在；A股下跌拖累，港股掉頭向下，一度倒跌24點，低見28224。11時公布的內地進出口數據佳，港股止跌回升過百點。午後A股愈跌愈急，港股又再次轉跌，惟28200見短暫支持，大市重拾升勢，最終升過百點收市。恒生指數收報28359，升110點或0.39%，成交金額930.99億元。

個股跌多升少，全日上升股比例只得48%，下跌股比例為52%，反映大市升勢非全面。

國企指數收報10901點，升35點或0.32%。

恒指即月期貨收市升30點，報28234點，低水125點。

歐洲三大股市走勢不一，德國DAX及法國CAC指數最新分別跌0.19%及0.04%，但倫敦富時仍升0.19%，美國道指期貨升8點，報25608。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)力撐大市造好，貢獻恒指53點，今早最高見366.6元，創今個月高，收升2%，連升四日；友邦(01299)微升0.3%；恒生(00011)、領展(00823)及中電(00002)齊創收市高，惟走勢各異，恒生高收1.9%；領展也升1.1%；中電收跌0.4%；港鐵(00066)沙中線工程爆出醜聞後，公司公布多位高層變動，全日跌2.6%；恒安(01044)為表現最曳藍籌，收挫3%。長和(00001)再升1.6%，連升四日累漲8.8%。

焦點板塊

業績股：港交所(00388)中午公布半年多賺44%，派息大增四成三，全日收升1%；半年多賺56%的銀河娛樂(00027)，續慷慨派特別股息，全日揚4.5%，成為全日最叻藍籌股；國泰(00293)中期虧損收窄，仍較市場預期差，全日跌1.8%。

油田服務股：布蘭特期油隔晚升逾1%，加上憧憬業績改善，油服股當炒。百勤油服(02178)爆升11.1%；中海油田服務(02883)勁升10.5%；華油(01251)揚3.4%；中石化油服(01033)抽高5%；海隆(01623)急升5.1%。

燃氣股：獲摩根士丹利唱好，更調高多隻燃氣股目標價，相關股份獲追捧。新奧(02688)與華潤燃氣(01193)分別揚4.6%及4.7%；中國燃氣(00384)升1.8%；港華燃氣(01083)彈1.9%；昆侖能源(00135)升1.4%。

食品股：全球最大最大麵粉加工企業五得利，上調新小麥收購價，市場擔心成本轉嫁予食品企業，個別食品股急挫。中期多賺25.4%的統一(00220)，股價曾急插一成半，收插12.3%；康師傅(00322)挫4.8%；日清食品(01475)也挫5.2%；達利食品(03799)降3.2%；旺旺(00151)也跌1.1%。

焦點股份

長城汽車(02333)：上月銷量急跌21%，中金隨即降目標價，盤中曾大瀉11.4%，低見4.67元，最終全日插9.9%，成交達6.41億元，為表現最差國指成分股。

中國鐵塔(00788)：首日掛牌，全日窄幅上落，最高及最低分別為1.29和1.26元，收報1.26元，與招股價相同。

香港生命科學(08085)：上午股價突跳水，曾急插75.9%，低見0.013元，逼近一仙「底價」後跌幅收窄，全日仍大跌38.9%，為表現最弱個股。

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