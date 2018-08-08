港股全日沽空金額117.76億元，另有約1100.8萬元人民幣沽空， 大市沽空比率12.65%，較上日下跌約0.88個百分點。
騰訊控股(00700)全日沽空金額居首，金額8.48億元，沽空比率9.2%。
建設銀行(00939)排第二，沽空金額5.22億元，沽空比率23.1%。
第三位是中國恒大(03333)，沽空金額4.12億元，沽空比率24.8%；股價昨日大升兩成一後，今日收市跌1.2%。
第四位是中國平安(02318)，沽空金額3.95億元，沽空比率23.9%。
港股全日沽空金額117.76億元，另有約1100.8萬元人民幣沽空， 大市沽空比率12.65%，較上日下跌約0.88個百分點。
騰訊控股(00700)全日沽空金額居首，金額8.48億元，沽空比率9.2%。
建設銀行(00939)排第二，沽空金額5.22億元，沽空比率23.1%。
第三位是中國恒大(03333)，沽空金額4.12億元，沽空比率24.8%；股價昨日大升兩成一後，今日收市跌1.2%。
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