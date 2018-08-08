即巿股評 港股直擊

美股嗰種強勢，確係銳不可擋，隔晚三大指數又升，標普已逼近歷史高位，目前只剩下道指仍未重返1月高位，難怪美國專家雖有一批大淡友，但仍有一批大好友堅信美國牛市未死。至於港股呢，已確認進入熊市，不過美股強勢點港股有一定穩定作用，加上人仔呢兩日靠穩，內地股市昨日強勁反彈亦帶動港股反彈勢頭持續。

恒指今早高開224點，報28473點已經係半日高位，但成功收復10日線(28307點)及20日線(約28350點)，雖然升幅一度因為A股回吐而收窄，更一度倒跌24點，低見28224點，不過能守住28200點，港股再重拾升勢，恒指中午報28368，升119點；國指半日升54點報10920。

港股由27500點水平反彈，雖然彈咗幾日，但由低位計，今早最多反彈連一千點都未夠，但28400點阻力唔細，目前喺10日及20日附近爭持。唔少粉絲問阿Man，呢轉反彈睇幾多，由於港股缺乏成交配合，反彈力度唔算強勁，不過參考由31500雙頂開始嘅跌浪計，至27500點雙底回升，黃金比反彈0.382，大約係29000點水平，而反彈0.236，即28444，剛好喺今日上半場高位附近，只要28400能力成功企穩，自然下一反彈目標就係29000。不過28400至28600點阻力唔細，要一下子打穿無咁容易，唔排除今日要整固一下，加上開市又出現裂口，自27500展開反彈以嚟，經已係第三個裂口，即日回補再靠穩，只要能守穩28000至28200點水平，反彈料可持續。

一直都話今次反彈力度唔夠強，主要係騰訊(00700)失去咗過往嘅強勁動力，今日騰訊雖然連升第四個交易日，但由低位340元水平計，反彈至半日最高366.6元，騰訊亦升唔番一成，都咪話唔心酸。半日騰訊升近2%，為恒指貢獻52點升幅，可見其他重磅股升幅有限。

三桶油繼續有資金追捧，美國對伊朗態度強硬，已落實寺其展開制裁，刺激油價向上，今日中石油(00857)跟中海油(00883)分別再升2.7%及2%，而中石化(00386)升近1%。油服股升幅更顯著，唔少油服股超過一成。

今日中國鐡塔(00788)首日掛牌，半日表現呆滯，盤中最高1.29元，低位1.26元險守招股價，如終牛龜咁大隻嘢，唔係咁易炒得郁，之前招股反應冷清，上市後表現尚算冷靜，睇個款無乜好炒。想炒新股不妨睇番隻希望教育(01765)，雖然首日掛牌表現不濟更破發，但噚日表現脫胎換骨，睇怕收咗兩日貨，已消化篤手指認購沽壓，預計貨源已入強中手，唯一美中不足係現價市盈率相對其他教育股偏高，但剛上市無蟹貨區，大戶有心做嘢，股價炒高兩三成唔難，用番1.94元今日低位作打靶參考短炒番轉。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)